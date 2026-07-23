Στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ο Δημήτρης Πτωχός

Στην επίσημη παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συμμετείχε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να κάνει λόγο για μια νέα αναπτυξιακή περίοδο που δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης έργων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Πελοποννήσου διαθέτει βασικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, ενώ με τη δυνατότητα υπερδέσμευσης ο συνολικός προγραμματικός χώρος διαμορφώνεται στα 195 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το μεγαλύτερο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που έχει μέχρι σήμερα η Περιφέρεια.

Όπως επισημαίνεται, η νέα προγραμματική περίοδος αποτελεί βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας, με έμφαση στην αποκέντρωση, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την προώθηση ώριμων έργων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Η Περιφέρεια αποδίδει τη διαμόρφωση του νέου προγράμματος στη συστηματική προετοιμασία που προηγήθηκε, η οποία περιλάμβανε έλεγχο της ωριμότητας των έργων, αναδιάταξη του προγραμματισμού και δημιουργία των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, με στόχο την υλοποίηση έργων με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.