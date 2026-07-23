Περιφέρεια Πελοποννήσου: Στήριξη εκδηλώσεων για 100 χρόνια της ΟΕΒΕΣ

Τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας εξέφρασε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, κατά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της διοργάνωσης.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός των εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν ως κεντρικό μήνυμα «100 Χρόνια Συμμετέχοντας στην Ιστορία της Μεσσηνίας» και στόχο να αναδείξουν την πορεία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, τη συμβολή της στην ανάπτυξη του τόπου και τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν την επιχειρηματική ταυτότητα της Μεσσηνίας.

Όπως επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου, η ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, η οποία είναι μία από τις δέκα πρώτες Ομοσπονδίες που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα και η πρώτη στην Πελοπόννησο, συμπληρώνει έναν αιώνα συνεχούς παρουσίας εκπροσωπώντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νομού.

Η κεντρική επετειακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα παρουσιαστεί η διαδρομή της επιχειρηματικότητας στη Μεσσηνία τον τελευταίο αιώνα, ενώ θα τιμηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν αδιάλειπτα για περισσότερες από τρεις γενιές, καθώς και ιστορικές επιχειρήσεις από όλους τους δήμους του νομού.

Η ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας αναφέρει ότι συνεχίζει την προετοιμασία της επετειακής διοργάνωσης σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς, επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία, με στόχο οι εκδηλώσεις να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την ιστορία της μεσσηνιακής επιχειρηματικότητας και αφετηρία διαλόγου για το μέλλον της.