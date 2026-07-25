Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόταση για  στήριξη αγροτικού εισοδήματος

Πρόταση για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, την υδατική ασφάλεια, την προστασία της παραγωγής, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και την παραμονή των νέων στην ύπαιθρο κατέθεσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη διαβούλευση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028–2034.

Το πλαίσιο «Πελοπόννησος 2035» παρουσίασε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός κατά την 3η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όπως υποστήριξε, η νέα ΚΑΠ δεν πρέπει να περιοριστεί σε έναν ακόμη κύκλο επιδοτήσεων, αλλά να αποτελέσει ένα ευρωπαϊκό συμβόλαιο ασφάλειας για τον παραγωγό, επάρκειας για την κοινωνία και προοπτικής για την ύπαιθρο.

«Η σημερινή διαβούλευση ξεπερνά κατά πολύ το ζήτημα του επόμενου κύκλου επιδοτήσεων. Αφορά το αν η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να θεωρεί την τροφή, το νερό και την αγροτική γη κοινή στρατηγική υπόθεση. Για την Πελοπόννησο είναι τελικά συζήτηση για το αν ο πλούτος που παράγει ο τόπος θα μένει στον τόπο», ανέφερε ο κ. Πτωχός.

Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία δεσμευτικού Περιφερειακού Κεφαλαίου Αγροδιατροφής, ενταγμένου στον εθνικό σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ, με πολυετή χρηματοδότηση και συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους για το εισόδημα, το νερό, τις εξαγωγές, τη διαχείριση κινδύνων, τη νέα γενιά και τη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο.

Κεντρική θέση στο σχέδιο έχει η αντιμετώπιση της λειψυδρίας, καθώς η άρδευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις παραγωγικές ζώνες της Πελοποννήσου. Η Περιφέρεια προτείνει σύγχρονα συστήματα υδρομετρίας και τηλεμετρίας, περιορισμό των διαρροών, έξυπνη άρδευση με γεωπονική υποστήριξη, αξιοποίηση των χειμερινών ροών, εμπλουτισμό των υδροφορέων και ασφαλή επαναχρησιμοποίηση νερού.

«Κάθε ευρώ που επενδύεται στο νερό πρέπει να αγοράζει ανθεκτικότητα και παραγωγική αξία, όχι απλώς σωλήνες και τσιμέντο», σημείωσε ο περιφερειάρχης.

Για την προστασία των παραγωγών από ακραία καιρικά φαινόμενα προτείνεται ένα νέο σύστημα που θα συνδυάζει την πρόληψη, την ασφάλιση πολλαπλών κινδύνων και την ταχύτερη αποκατάσταση των ζημιών. Στόχος, σύμφωνα με την Περιφέρεια, είναι να περιοριστούν οι καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και να εξασφαλίζεται άμεση ρευστότητα στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που πλήττονται.

Στο σχέδιο περιλαμβάνεται ακόμη η δημιουργία Παρατηρητηρίου Αξίας και Εξαγωγών Αγροδιατροφής. Μέσω αυτού θα καταγράφονται το κόστος παραγωγής, η πορεία των προϊόντων έως την αγορά, η τελική τιμή πώλησης και το ποσοστό της αξίας που επιστρέφει στον παραγωγό.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σπύρος Ζαχαριάς αναφέρθηκε στις πιέσεις που προκαλούν το ενεργειακό και παραγωγικό κόστος, η λειψυδρία, οι ζωονόσοι, η έλλειψη ρευστότητας και η αδύναμη θέση των παραγωγών απέναντι στην αγορά.

«Ο παραγωγός δεν αξιολογεί μια πολιτική από τον αριθμό των προσκλήσεων. Την αξιολογεί από το καθαρό εισόδημα που μένει στην οικογένειά του, από το αν έχει νερό όταν το χρειάζεται, από το αν πληρώνεται έγκαιρα και από το αν προστατεύεται όταν έρχεται η καταστροφή», επισήμανε.

Η Περιφέρεια ζητεί επίσης την ενίσχυση των συνεταιρισμών και των Οργανώσεων Παραγωγών, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και αυστηρότερα μέτρα απέναντι στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Παράλληλα, προτείνει τη δημιουργία μιας τοπικής οικονομίας πρωτεΐνης, η οποία θα συνδέει τη φυτική παραγωγή και τις ζωοτροφές με την κτηνοτροφία, τη μεταποίηση και την επώνυμη διάθεση των προϊόντων.

Το Περιφερειακό Σύμφωνο Υπαίθρου 2035 παρουσίασε ο εντεταλμένος σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Μάρκος Λέγγας. Το σύμφωνο συνδέει την αγροτική πολιτική με την πρόσβαση σε κατοικία, γη, εργασία, υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, αλλά και με τη συνδεσιμότητα των αγροτικών περιοχών.

Για τους νέους προτείνεται ένα επταετές πρόγραμμα που θα εξασφαλίζει πρόσβαση σε γη, κεφάλαιο εκκίνησης, κατοικία, συμβουλευτική υποστήριξη και οργανωμένη είσοδο στην αγορά. Προβλέπονται ακόμη Τράπεζα Γης και Διαδοχής, αξιοποίηση κενών κτιρίων για αγροτική κατοικία και υπηρεσίες, ενίσχυση των προγραμμάτων LEADER και λειτουργία κόμβων γνώσης για την υποστήριξη των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Κλείνοντας, ο κ. Πτωχός υποστήριξε ότι η αποτελεσματικότητα της νέας ΚΑΠ θα αξιολογηθεί από το αν οι νέοι θα μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς από τη γη, αν οι οικογένειες θα αντέχουν οικονομικά μετά από μία φυσική καταστροφή και αν το νερό και τα αγροτικά προϊόντα θα παράγουν μεγαλύτερη αξία για την Πελοπόννησο.

Τη συνεδρίαση χαιρέτισαν οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός και Αθανάσιος Καββαδάς και οι περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και Ιονίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής.