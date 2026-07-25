Παρέμβαση Μάκαρη για τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης

Να δοθούν απαντήσεις για την προμήθεια των «σπιτιών ανακύκλωσης», το ενδεχόμενο μετακύλισης του κόστους στους δήμους και τους πολίτες, αλλά και τη διακοπή της λειτουργίας τους μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης, ζητά ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος Μανώλης Μάκαρης.

Ο κ. Μάκαρης αναφέρει ότι η παράταξή του είχε θέσει το ζήτημα ήδη από τον Οκτώβριο του 2024 στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, επισημαίνοντας τις μεγάλες αποκλίσεις στο κόστος προμήθειας των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου προμηθεύτηκαν συνολικά 58 Πολύκεντρα Ανακύκλωσης με δημόσια δαπάνη άνω των 21,5 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ενώ υποστηρίζει ότι έπρεπε να είχε δοθεί προτεραιότητα σε άλλες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων, όπως σταθμοί μεταφόρτωσης, καφέ κάδοι, κομποστοποίηση και διαλογή στην πηγή.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η υπόθεση διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ότι, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, έχει προκύψει απαίτηση ανάκτησης περίπου 10,59 εκατ. ευρώ από τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. Υποστηρίζει ακόμη ότι ευθύνες υπάρχουν τόσο στον ΦΟΔΣΑ όσο και στα αρμόδια υπουργεία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι, όπως αναφέρει, όφειλαν να είχαν ελέγξει εγκαίρως τις αποκλίσεις στις τιμές.

Ο επικεφαλής της παράταξης επισημαίνει επίσης ότι, μετά τη λήξη στις 10 Ιουλίου της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία λειτουργίας των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης, έχουν παρουσιαστεί δυσλειτουργίες και περιορισμένο ωράριο λειτουργίας, ενώ δεν καταβάλλεται το ανταποδοτικό ποσό στους πολίτες.

Ο κ. Μάκαρης καλεί την κυβέρνηση και τον ΦΟΔΣΑ να απαντήσουν, μεταξύ άλλων, πώς τεκμηριώθηκε η τιμή των μονάδων, ποιοι ενέκριναν και έλεγξαν τη χρηματοδότηση, ποια ήταν η πραγματική απόδοση των Πολυκέντρων, γιατί δεν διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία τους μετά τη λήξη της σύμβασης και ποιος θα καλύψει την απαίτηση επιστροφής των 10,59 εκατ. ευρώ. Παράλληλα ζητά τη δημοσιοποίηση των συμβάσεων, των τεχνικών προδιαγραφών, των εγκρίσεων χρηματοδότησης και των στοιχείων λειτουργίας των Πολυκέντρων, καθώς και τη δέσμευση ότι τυχόν δημοσιονομικές διορθώσεις δεν θα επιβαρύνουν τους δήμους και τους πολίτες.