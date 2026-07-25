Δήλωση Τατούλη για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο επικεφαλής της Νέας Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, σε δήλωσή του για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Ο κ. Τατούλης αναφέρει ότι η επέτειος «δεν προσφέρεται για βαρύγδουπες δηλώσεις και επικοινωνιακά σόου, αλλά για αυτοκριτική και προβληματισμό».

Κατηγορεί την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι υπονομεύει τα θεμέλια της μεταπολιτευτικής πορείας της χώρας και τη μετατρέπει σε «κλειστό κλαμπ εξουσίας», κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενα σκάνδαλα και διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση αδιαφορεί για τα προβλήματα και την ανασφάλεια των πολιτών, καθώς και για τα εθνικά συμφέροντα, αναφερόμενος στο Κυπριακό, το Αιγαίο και τη Θράκη.

«Μια Δημοκρατία χωρίς εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη είναι μια Δημοκρατία ακρωτηριασμένη», σημειώνει ο Πέτρος Τατούλης.

Καταλήγοντας, τονίζει ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρχές και οι αξίες της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, προσθέτοντας ότι «είναι ευθύνη των πολιτών να ανατρέψουν τη σημερινή επικίνδυνη και ζοφερή πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας».