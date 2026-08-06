Αρχίζει αύριο το 4ο Μεσσηνιακό Γαστρονομικό και Μουσικό Φεστιβάλ

Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει κιόσκια με τουριστικά γραφεία, τοπικά προϊόντα και εδέσματα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, Θα δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν φυσικά τοπικά μαγαζιά εστίασης καθώς και μικροπαραγωγοί, που θα αναδείξουν τα προϊόντα τους π.χ. παστό, λαδί, κρασί, ούζο, μέλι, δίπλες, λαλάγγια, κομπόστες, παστέλι, χυλοπίτες, λουκάνικα κλπ. Παρών θα δώσουν και σύλλογοι της Μεσσηνίας, όπως… Μουσικοί, Λαογραφικοί, Χορευτικοί, Φωτογραφικοί, Φιλοζωικοί, Ορειβατικοί, Σκοπευτικοί… οι οποίοι θα μπορούν να εξηγούν να παρουσιάζουν την δράση τους και να κάνουν εγγραφές νέων μελών καθώς και γυναικών, οι οποίοι κατά την διάρκεια της ημέρας θα πλαισιώσουν το φεστιβάλ με εκδηλώσεις και ενημέρωση των παρευρισκόμενων για τα ήθη και έθιμα καθώς και την τοπική μουσική και χορούς της Μεσσηνίας. Η αποκορύφωση κάθε ημέρας θα καταλήγει στις μουσικές βραδιές. Αναλυτικά, την πρώτη ημέρα στη σκηνή θα ανέβουν οι Πυξ Λαξ και οι Ρουμπαγιάτ. Τη δεύτερη ημέρα το κοινό θα απολαύσει τη Μάρθα Φριντζήλα, τους The Kubara Project & Kalogeraki Bros, καθώς και τις Σκιαθαρέσες. Το τριήμερο θα ολοκληρωθεί με τις εμφανίσεις του APON και της Cilia Katrali. Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας more.com. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά έως 12 ετών, με απαραίτητη συνοδεία γονέα, καθώς και για άτομα με κινητικά προβλήματα.