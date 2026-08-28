Διαμαρτυρία για τον δρόμο Κάκκαβα – Σιδηρόκαστρο

Εγκαταλελειμμένη είναι η 29η επαρχιακή οδός Κάκκαβα – Σιδηρόκαστρο, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σιδηροκάστρου Αθανάσιος Κυριαζής.

Ένας δρόμος με συχνή κυκλοφορία που εξυπηρετεί πέντε χωριά και αποτελεί οδικό άξονα προς τη Νέδα.

Ο κ. Κυριάζης καλεί την Περιφέρεια να δώσει άμεσα λύση καθώς όπως σημειώνει μέχρι τώρα δεν έχει βρει ανταπόκριση.

Χαρακτηριστικά μάλιστα τονίζει: «Εδώ και 2 χρόνια έχει μείνει στο έλεος των χορταριών ο κεντρικός δρόμος από τον συνοικισμό Κάκκαβα έως το Σιδηρόκαστρο. Τα χορτάρια έχουν κλείσει κυριολεκτικά τις στροφές αλλά και τις ευθείες, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να διαλέγουν την μέση του δρόμου με κίνδυνο μετωπικής σύγκρουσης. Έχω με συνεχόμενα έγγραφα καλέσει την Περιφέρεια να επέμβει τόσο στον προηγούμενο αντιπεριφερειάρχη Στάθη Αναστασόπουλο αλλά και στον νέο Αναστάσιο Αδαμόπουλο.

Υπενθυμίζω από αυτόν τον δρόμο περνάνε 5 κοινότητες και φυσικά για την Νέδα. Επισκέπτες και κάτοικοι κινδύνεψαν κυριολεκτικά και κινδυνεύουν και σήμερα. Κύριε Περιφερειάρχη κύριε Αντιπεριφερειάρχη κάντε κάτι άμεσα, δώστε λύση».

Κ.Μπ.

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