Τελική ευθεία για το έργο στο Πεταλίδι - 5,45 εκ. ευρώ για αντιδιαβρωτική προστασία της ακτογραμμής

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες για την έναρξη του έργου αντιδιαβρωτικής προστασίας της ακτογραμμής του Πεταλιδίου, προϋπολογισμού 5,45 εκατ. ευρώ, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στις 28 Αυγούστου.

Στην περιοχή πραγματοποιήθηκε επιτόπια συνάντηση εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεσσήνης, του Λιμεναρχείου Καλαμάτας, των αρμόδιων υπηρεσιών και της αναδόχου εταιρείας, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την έναρξη των εργασιών.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν οι συνθήκες στην περιοχή όπου θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις και συζητήθηκαν πρακτικά ζητήματα που αφορούν την οργάνωση του εργοταξίου και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων.

Στην αυτοψία συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Ανδρέας Τσουκαλάς, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, ο λιμενάρχης Καλαμάτας Σωτήρης Τσούλος, αντιδήμαρχοι του Δήμου Μεσσήνης, εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας και στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το έργο «Έργα αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή Πεταλιδίου Μεσσηνίας» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027». Αντικείμενό του είναι η αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης που καταγράφονται εδώ και χρόνια στην ακτογραμμή του Πεταλιδίου και η προστασία των παράκτιων υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, στις 28 Αυγούστου, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός είχε επισημάνει ότι η παρέμβαση στο Πεταλίδι εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας για την προστασία των παράκτιων περιοχών.