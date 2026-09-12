Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σε σχολεία της Μεσσηνίας

Σχολικές μονάδες της Μεσσηνίας επισκέφθηκε χθες Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την τέλεση του καθιερωμένου Αγιασμού.

Ο περιφερειάρχης συνομίλησε με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ανταλλάσσοντας ευχές για μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

Κατά την επίσκεψή του αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη σχολική κοινότητα, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα άνω των 30 εκατ. ευρώ για σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές υποδομές σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσπάθεια για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, καθώς και στις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για παρεμβάσεις σε σχολικά γήπεδα και γυμναστήρια.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός στο γραπτό μήνυμά του αναφέρει:

«Κάθε Σεπτέμβριος φέρνει μαζί του μια καινούργια αρχή. Τα σχολεία γεμίζουν ξανά με παιδικές φωνές, χαμόγελα, ανυπομονησία, καινούργιες παρέες και νέους στόχους.

Για κάποια παιδιά είναι η πρώτη τους μέρα στο σχολείο. Για άλλα, η επιστροφή σε γνώριμα πρόσωπα και φίλους. Για όλα, όμως, ξεκινά μια νέα διαδρομή γεμάτη εμπειρίες, γνώσεις και στιγμές που θα θυμούνται για χρόνια.

Εύχομαι από καρδιάς σε κάθε μαθήτρια και κάθε μαθητή της Πελοποννήσου να έχει μια όμορφη και δημιουργική χρονιά. Να μάθει, να δοκιμάσει, να κάνει λάθη, να προσπαθήσει ξανά, να δημιουργήσει δυνατές φιλίες και να ανακαλύψει πράγματα που αγαπά.

Μαζί τους ξεκινούν μια νέα χρονιά και οι εκπαιδευτικοί μας, με μια μεγάλη ευθύνη αλλά και μια μοναδική αποστολή. Να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά, να τα εμπνέουν και να τα βοηθούν να προχωρούν μπροστά. Και φυσικά οι γονείς, που ζουν κάθε βήμα, κάθε αγωνία και κάθε επιτυχία μαζί τους.

Εμείς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θέλουμε να είμαστε ουσιαστικά δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Δουλεύουμε για καλύτερα και ασφαλέστερα σχολεία, μέσα από ένα μεγάλο πρόγραμμα σχολικών υποδομών που ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Καταβάλλουμε καθημερινά μια μεγάλη προσπάθεια για τη μεταφορά των μαθητών και προετοιμάζουμε νέες παρεμβάσεις για σχολικά γήπεδα και γυμναστήρια.

Πίσω από όλα αυτά βρίσκονται τα παιδιά μας. Η καθημερινότητά τους, η ασφάλειά τους, οι ευκαιρίες που θέλουμε να έχουν και οι συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνουν και προχωρούν.

Σε όλα τα παιδιά, λοιπόν, εύχομαι να χαρούν τη φετινή χρονιά. Να γεμίσουν το σχολείο τους με χαμόγελα, να πιστέψουν στον εαυτό τους και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με υγεία, δύναμη και πολλές όμορφες στιγμές!»