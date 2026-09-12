1,2 εκ. ευρώ για το δρόμο Κυπαρισσία - Φαρακλάδα

Νέες παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 7,67 εκ. ευρώ εντάσσονται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2026, μετά την ομόφωνη απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για την αποδοχή της σχετικής χρηματοδότησης.

Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων κατευθύνεται σε έργα συντήρησης και βελτίωσης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται έργο 1,2 εκατ. ευρώ στη Μεσσηνία για τη βελτίωση της 9ης Εθνικής Οδού, στο τμήμα Κυπαρισσία – Κόμβος Φαρακλάδας.

Ειδικότερα, προβλέπονται ακόμη 1 εκατ. ευρώ για την επαρχιακή οδό Άστρους – Λεωνιδίου, στο τμήμα Αρκαδικό – Σαμπατική, 700.000 ευρώ για τμήματα της επαρχιακής οδού Άργος – Πυργέλλα – Αγία Τριάδα – Αραχναίο και 1,5 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση και βελτίωση της βατότητας της Εθνικής Οδού Τρίπολη – Καρκαλού.

Στην Π.Ε. Κορινθίας διατίθενται 1,1 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στους Δήμους Κορινθίων και Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. Επιπλέον, 600.000 ευρώ προορίζονται για εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στα ρέματα Ξηριά, Αγίου Χαραλάμπους, Ραχιάνη και Ζαπάντη, καθώς και στον ποταμό Ασωπό.

Το πακέτο χρηματοδότησης συμπληρώνεται από δράσεις προβολής, εξωστρέφειας και ενίσχυσης της τουριστικής ταυτότητας της Πελοποννήσου.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε ότι στόχος είναι οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθύνονται σε παρεμβάσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα για τις υποδομές και την ασφάλεια. Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης και πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Χρήστος Λαμπρόπουλος σημείωσε ότι με την απόφαση εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση και ενεργοποιούνται τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση των έργων.