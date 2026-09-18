Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόσκληση για Allwyn Marathon Expo 2026

Ανοιχτή πρόσκληση προς δήμους, αθλητικούς συλλόγους και σωματεία, φορείς και διοργανωτές αθλητικών events απευθύνουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese, προκειμένου να προβάλουν τις διοργανώσεις τους στην Allwyn Marathon Expo 2026 του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (πρώην Tae Kwon Do) και η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου.

Μέσω του περιπτέρου του Visit Peloponnese θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν την ταυτότητα και το brand των αθλητικών διοργανώσεών τους και να διαθέσουν ενημερωτικό και προωθητικό υλικό. Ανάλογα με τη διαθέσιμη χωρητικότητα και τον συνολικό προγραμματισμό, θα υπάρχει δυνατότητα και φυσικής παρουσίας εκπροσώπων των διοργανώσεων.

Η πρόσκληση αφορά αθλητικές δράσεις που πραγματοποιούνται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως δρομικούς και ορεινούς αγώνες, trail running, ποδηλατικές διοργανώσεις, κολυμβητικούς αγώνες, τρίαθλο, multisport και άλλες συναφείς διοργανώσεις.

Στόχος της Περιφέρειας είναι, παράλληλα με την προβολή των επιμέρους διοργανώσεων, να παρουσιαστεί συνολικά η Πελοπόννησος ως προορισμός αθλητικού τουρισμού, συνδέοντας τους αγώνες με το φυσικό περιβάλλον, τις υπαίθριες δραστηριότητες και τις ταξιδιωτικές εμπειρίες που μπορούν να προσφερθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να βρουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Visit Peloponnese.