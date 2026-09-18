Το Σαββατοκύριακο το 5ο Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών

Η εκδήλωση, που τα προηγούμενα χρόνια φιλοξενούνταν στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, μεταφέρεται φέτος στο Ανοιχτό Θέατρο, όπου περισσότεροι από 500 χορευτές, από 22 πολιτιστικούς και χορευτικούς συλλόγους των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Πύλου-Νέστορος, θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Με την πρωτοβουλία αυτή, ο Δήμος Καλαμάτας τιμά το έργο και τη διαχρονική προσφορά των συλλόγων παραδοσιακών χορών της Μεσσηνίας, προσφέροντας στο κοινό ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική παράδοση, τη μουσική και τον χορό. Την προετοιμασία της εκδήλωσης έχει αναλάβει και φέτος ο Νίκος Κισκήρας. Το Σάββατο θα χορέψουν 12 σύλλογοι και την Κυριακή 10. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.