Ιδανικές συνθήκες

Ο Σεπτέμβριος θεωρείται από πολλούς ένας από τους καλύτερους μήνες για φαγητό στη Ναυαρίνου τις βραδινές ώρες, κάτι που γνωρίζουν καλά και οι ξένοι επισκέπτες που επιλέγουν αυτή την περίοδο την Καλαμάτα.