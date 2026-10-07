Μεσσηνία: Αποδοχή όρων νέου δανείου για το Διοικητήριο

Το δάνειο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και συνδέεται με τη δεύτερη συμπληρωματική σύμβαση του έργου. Όπως διευκρινίστηκε στη συνεδρίαση, η συμπληρωματική σύμβαση έχει ήδη εγκριθεί και περιλαμβάνεται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ενώ η νέα πράξη με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων απαιτείται για την αύξηση της σχετικής πίστωσης.

Στη συζήτηση έγινε αναφορά σε ποσό 1.839.052,72 ευρώ, με μέλος της Επιτροπής να επισημαίνει ότι με τον διπλασιασμό του ποσού η πρόσθετη χρηματοδότηση προσεγγίζει τα 3,7 εκατ. ευρώ.

Η αποδοχή των όρων του δεύτερου συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου εγκρίθηκε με τρεις λευκές ψήφους της αντιπολίτευσης.