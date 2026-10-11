Περιφέρεια Πελοποννήσου: 15.285.000 ευρώ για 464 νέους αγρότες

Στους πίνακες δικαιούχων του προγράμματος εγκατάστασης νέων αγροτών εντάσσονται 457 παραγωγοί της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με συνολική δημόσια δαπάνη 15.285.000 ευρώ, ενώ άλλοι επτά χαρακτηρίζονται εν δυνάμει δικαιούχοι, με ενισχύσεις 242.500 ευρώ, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για την πρώτη πρόσκληση της παρέμβασης «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας», στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027, δημοσιοποιήθηκαν με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού.

Η συνολική δημόσια δαπάνη για τους 464 υποψηφίους ανέρχεται σε 15.527.500 ευρώ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καμία επιλέξιμη αίτηση δεν έμεινε εκτός χρηματοδότησης λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι 457 δικαιούχοι εντάσσονται χωρίς να απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών. Αντίθετα, οι επτά εν δυνάμει δικαιούχοι πρέπει να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά εντός ενός μήνα από την έκδοση της απόφασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησής τους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Παράλληλα, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 20 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

Οι πίνακες των αποτελεσμάτων προβλέπεται να αναρτηθούν στη «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στις αρμόδιες ιστοσελίδες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ.