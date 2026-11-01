Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Επιτροπή διαγωνισμού για το γήπεδο Κυπαρισσίας

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι η λήψη απόφασης με δυνατότητα και προϋποθέσεις παραίτησης του Δήμου Τριφυλίας από το ασκηθέν ένδικο μέσο της έφεσης κατά αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών). Λήψη απόφασης επί αιτήσεων για αποζημίωση ΙΧ οχημάτων, ύστερα από πτώση πινακίδας σήμανσης σε αυτό, όπως και 3 ακόμη περιπτώσεων από πτώσεις σε λακκούβες.

Αναπροσαρμογή ποσού πάγιας προκαταβολής του Γενικού Λυκείου Φιλιατρών και μερική απαλλαγή του υπολόγου διαχείρισης. Σύσταση προκαταβολής σχολικών μονάδων Δήμου Τριφυλίας για το οικονομικό έτος 2026 και ορισμός υπολόγων διαχείρισης αυτής. Λήψη απόφασης για «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΑΑΕΚ αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Δήμο Τριφυλίας». Έγκριση ή μη του πρακτικού 2 για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας της ΔΕ Γαργαλιάνων».

Λήψη απόφασης σχετικά με την απόφαση της ΔΚ ΚΥπαρισσίας με θέμα «Γνωμοδότηση – εισήγηση επί του αιτήματος κατοίκων για την ανάκληση της υπ αριθμό 9/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας κατά το μέρος που αφορά τη μετονομασία της οδού από «Αγίου Νικολάου» σε «Κωνσταντίνου Κουτσίκου» και την επαναφορά της αρχικής ονομασίας της οδού , δηλαδή Αγίου Νικολάου».

Κ.Μπ.