Θέματα της Μεσσηνίας στην Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου

Συγκεκριμένα, για τη Μεσσηνία προβλέπεται η εξέταση τεσσάρων θεμάτων.

Το πρώτο αφορά την έγκριση της σκοπιμότητας και των όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Το θέμα επανέρχεται στην Επιτροπή ύστερα από αναβολή.

Το δεύτερο αφορά την έγκριση του τρίτου πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κερκίδων στο γήπεδο Γαργαλιάνων, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ. Η Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

Το τρίτο αφορά τη συμπλήρωση προηγούμενης απόφασης για την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Μητρόπολης Τριφυλίας και Ολυμπίας, με αντικείμενο την αποκατάσταση του ναού Αγίου Δημητρίου στο Άνω Δώριο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Το τέταρτο αφορά την έγκριση διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Δράσεις Διεθνούς Δικτύωσης για την ενίσχυση της προβολής του προορισμού Πελοπόννησος», στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας για το 2026.

Στα υπόλοιπα θέματα της συνεδρίασης ξεχωρίζουν η έγκριση διαδικασιών ανάθεσης τριών έργων αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην Αρκαδία, συνολικού προϋπολογισμού 4,25 εκατ. ευρώ, καθώς και η επανυποβολή συμπληρωμένης πρότασης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την εξωστρέφεια, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τη δημιουργική οικονομία της Πελοποννήσου.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συνολικά 32 θέματα, ενώ η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.