Καθαρισμοί ρεμάτων σε εννέα σημεία της Μεσσηνίας

Παράλληλα, αναμένεται σύντομα η υπογραφή νέας σύμβασης, επίσης προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, για τη συνέχιση των εργασιών καθαρισμού ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφερειακής αρχής, οι παρεμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί αφορούν τα ακόλουθα σημεία:

• Μαυροζούμενα: Καθαρισμός σε μήκος άνω των 1.000 μέτρων, σε τμήμα του ρέματος νότια της Ανθούσας.

• Πεταλίδι: Καθαρισμός στο ρέμα Πλατανάκι.

• Τερψιθέα: Παρέμβαση σε ρέμα ανάντη της Εθνικής Οδού Κυπαρισσίας – Φιλιατρών.

• Μυρέικα Κυπαρισσίας: Καθαρισμός τμήματος ρέματος πριν από τις εκβολές του.

• Καρτελάς: Καθαρισμός ανάντη της Εθνικής Οδού Καλό Νερό – Κυπαρισσία.

• Βαλύρα: Καθαρισμοί σε ρέματα της περιοχής.

• Καλαμάτα: Παρεμβάσεις στο ρέμα Πολιτέικο, από την οδό Κρήτης έως τις εκβολές, καθώς και στα ρέματα Ελαφογκρέμι και Καλαμίτσι.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται μέσω της εργολαβίας «Καθαρισμοί και αποκατάσταση κοίτης ρεμάτων στην Π.Ε. Μεσσηνίας (2026)», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021–2025.

Παράλληλα, βρίσκεται στο στάδιο της υπογραφής σύμβασης το έργο «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Π.Ε. Μεσσηνίας 2026», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η αποκατάσταση της υδραυλικής διατομής των ρεμάτων και η βελτίωση της παροχετευτικότητάς τους, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι πλημμυρών και διαβρώσεων και να προστατευθούν οι κατοικημένες περιοχές, οι περιουσίες και οι δημόσιες υποδομές.

Σε δήλωσή του, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος ανέφερε: «Η αντιπλημμυρική προστασία αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Με στοχευμένες παρεμβάσεις σε ρέματα της Μεσσηνίας, ενισχύουμε την πρόληψη και περιορίζουμε τους κινδύνους για τους πολίτες, τις περιουσίες και τις υποδομές. Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας, προχωρούμε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων έργων, με γνώμονα την ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών».