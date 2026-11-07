Τατούλης κατά Μητσοτάκη για επίσκεψη σε Μεσσηνία και Μεγαλόπολη

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την επίσκεψή του στην Καλαμάτα και τη Μεγαλόπολη ασκεί η Νέα Πελοπόννησος του Πέτρου Τατούλη, με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη.

Η παράταξη κατηγορεί την κυβέρνηση για εγκατάλειψη της αυτοδιοίκησης, καθυστερήσεις στα έργα υποδομής και αποτυχία της μεταλιγνιτικής μετάβασης στη Μεγαλόπολη.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «επικοινωνιακές φανφάρες και νέες ψεύτικες υποσχέσεις», ενώ ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός χαρακτηρίζεται «δεσμοφύλακας της προπαγάνδας Μητσοτάκη», με την κατηγορία ότι έχει εγκαταλείψει τον διεκδικητικό ρόλο του.

Η Νέα Πελοπόννησος υποστηρίζει ότι ο πρωθυπουργός επιχειρεί να παρουσιάσει ως νέες πρωτοβουλίες έργα που εκκρεμούν επί χρόνια. Αναφέρεται ειδικότερα στον οδικό άξονα Καλό Νερό – Τσακώνα και στο κλειστό γυμναστήριο «Παλέ ντε Σπορ» της Καλαμάτας, για το οποίο ισχυρίζεται ότι δεν έχει ακόμη υποβληθεί πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Παράλληλα, ζητεί απαντήσεις για την ακρίβεια, την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς και τη στήριξη των αγροτών της Πελοποννήσου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος παραγωγής και χαμηλές τιμές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η παράταξη του Πέτρου Τατούλη στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Μεγαλόπολη, ασκώντας κριτική στα αποτελέσματα της απολιγνιτοποίησης.

Θέτει ερωτήματα για την αξιοποίηση των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, την καθυστέρηση δημιουργίας του επιχειρηματικού πάρκου, τις παραγωγικές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί και τις νέες σταθερές θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, καταγγέλλει την καταστροφή επτά γερανών της ΔΕΗ και την εκποίηση πολύτιμου βιομηχανικού εξοπλισμού ως παλιοσίδερα.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο κατασκευής κλειστών φυλακών στη Μεγαλόπολη, σημειώνει: «Δεν φανταζόμαστε ότι θα κάνει το λάθος να ανακοινώσει πανηγυρικά ως μεγάλο αναπτυξιακό έργο και μεγάλη προσφορά του για την Μεγαλόπολη, την κατασκευή και την λειτουργία κλειστών φυλακών».

Τέλος, η «Νέα Πελοπόννησος» καλεί τους συμμετέχοντες στο συνέδριο της ΚΕΔΕ να υπερασπιστούν τον θεσμό της αυτοδιοίκησης, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική έχει περιορίσει ουσιαστικά τον ρόλο της.