Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026 18:59

Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Καλαμάτας: Απαιτεί την άμεση απελευθέρωση Μαδούρο

“Την χιτλερικού τύπου επίθεση του Αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στη Βενεζουέλα” καταγγέλλει ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Καλαμάτας και απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος αναφέρει:
“Καταπατώντας κάθε έννοια του Διεθνούς Δικαίου η νεοναζιστική συμμορία της Ουάσιγκτον, πραγματοποίησε στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και δολοφονώντας δεκάδες μέλη της προεδρική φρουράς, απήγαγε με γκανγκστερικό τρόπο τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς
Μαδούρο. Ταυτόχρονα εξαπέλυσε ευθείες απειλές ότι θα κάνει ανάλογες επεμβάσεις και σε άλλες κυρίαρχες και ανεξάρτητες χώρες, όπως η Κολομβία, το Μεξικό, η Κούβα και η Γροιλανδία.
Σαν Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Καλαμάτας καταγγέλλουμε την χιτλερικού τύπου επίθεση του Αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και ενώνουμε τη φωνή μας με το τεράστιο κίνημα συμπαράστασης στον λαό της Βενεζουέλας, που έχει ξεσπάσει σε όλον τον πλανήτη. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο. Τα εγκληματικά σχέδια του φασίστα Τραμπ δεν θα περάσουν”.

 

