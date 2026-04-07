Αδωνις Γεωργιάδης για Νοσοκομείο Καλαμάτας: “Εγινε αναστολή εφημερίας για δύο ημέρες λόγω των 7 αναρρωτικών αδειών”

Σε ταυτόχρονη αναρρωτική άδεια επτά υπηρετούντων παθολόγων αποδίδει την αναστολή των εφημεριών στις παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας για δύο ημέρες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter).

Ο ίδιος επισημαίνει, απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ, ότι οι κλινικές δεν έκλεισαν, αλλά ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία των εφημεριών, ενώ για την κάλυψη του κενού μετακινήθηκαν παθολόγοι από το νοσοκομείο και το Κέντρο Υγείας Τρίπολης. Σύμφωνα με τον υπουργό, η λειτουργία έχει πλέον επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Μου προξενεί αλγεινή εντύπωση η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για το δήθεν κλείσιμο της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Η παθολογική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας λειτουργεί κανονικά. Αναστολή της εφημερίας προέκυψε για δύο ημέρες καθώς έλαβαν ταυτόχρονα αναρρωτική και οι 7 υπηρετούντες παθολόγοι του νοσοκομείου. Για την κάλυψη του κενού μετακινήθηκαν παθολόγοι από το νοσοκομείο και το ΚΥ της Τρίπολης για να συνδράμουν στην παθολογική της Καλαμάτας. Τώρα πάντως έχει επανέλθει στην κανονική λειτουργία της» .