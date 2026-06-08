Ο Αδαμόπουλος για το «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Κρατουμένων»: “Σκιά σοβαρών ερωτημάτων νομιμότητας και κακοδιαχείρισης”

Αναλυτικά αναφέρει: Από κοινού οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κατέθεσαν Ερώτηση στη Βουλή για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Κρατουμένων», προϋπολογισμού περίπου 24 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορούσε έως 7.500 κρατούμενους σε 35 καταστήματα κράτησης.

Η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα των διαδικασιών, τη διαφάνεια και τη διαχείριση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τροποποιήθηκε βασικός όρος της σύμβασης, καθώς από αποκλειστικά δια ζώσης εκπαίδευση προστέθηκε η δυνατότητα τηλεκατάρτισης, χωρίς αντίστοιχη μείωση του οικονομικού αντικειμένου.

Ακόμη σοβαρότερο είναι ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε πως η αλλαγή αυτή συνιστούσε ουσιώδη μεταβολή της σύμβασης, αλλοίωνε τους όρους του διαγωνισμού και δημιουργούσε πλεονέκτημα υπέρ του αναδόχου, κρίνοντας ότι η σύμβαση πάσχει από απόλυτη ακυρότητα.

Παράλληλα, προκαλούν εύλογες απορίες οι προβλέψεις της διακήρυξης για συμμετοχή έως και 2.000 ανηλίκων κρατουμένων, όταν τα επίσημα στοιχεία έδειχναν πολλαπλάσια μικρότερο αριθμό διαθέσιμων θέσεων, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα ευρήματα της OLAF και ευρωπαϊκών ελεγκτικών αρχών για ελλιπή τεκμηρίωση, αποκλίσεις από το φυσικό αντικείμενο και αυξημένο κίνδυνο απάτης.

Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις για την τύχη του έργου, τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν, τα πορίσματα των ελέγχων και τον κίνδυνο απώλειας ή επιστροφής κοινοτικών πόρων.

Η διαφάνεια, η προστασία του δημόσιου χρήματος και η αξιοπιστία των θεσμών δεν είναι διαπραγματεύσιμες.