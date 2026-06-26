Ο Χρίστος Δήμας σήμερα στη Μεσσηνία: Ώρα απαντήσεων για Πύργος - Τσακώνα

Απαντήσεις για τον αυτοκινητόδρομο Πύργος – Τσακώνα καλείται να δώσει σήμερα ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας κατά την διάρκεια της περιοδείας του στη Μεσσηνία.

Ο νομός περιμένει να ακούσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καθώς ακούει πολύ καιρό για μελέτες που ολοκληρώνονται χωρίς χρονικό ορίζοντα αποπεράτωσης. Αγωνία υπάρχει ακόμα και για τη σύνδεση του νέου δρόμου Καλαμάτα – Πύλος - Μεθώνη με τον κόμβο Ζαφείρη στο Ασπρόχωμα καθώς δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τη χωροθέτηση του νέου δρόμου σε αυτό το τμήμα. Τέλος ενδιαφέρον έχει αν θα ανακοινωθεί κάτι και για τον προαστιακό σιδηρόδρομο της Μεσσηνίας για τον οποίο είχε αφήσει υποσχέσεις ο νέος γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης πριν φύγει από το υπουργείο Υποδομών.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Δήμας έρχεται στη Μεσσηνία στο πλαίσιο μεγάλης εξόρμησης κυβερνητικών στελεχών στην Πελοπόννησο που στόχο έχει να αποτρέψει την δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Στο πλαίσιο αυτό αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον η κεντρική πολιτική εκδήλωση της ΔΕΕΠ Μεσσηνίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ. στην αίθουσα «Τέσσερος» στη Θουρία. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο ευρωβουλευτής Φρέντης Μπελέρης, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας και ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της σημερινής επίσκεψης Δήμα στη Μεσσηνία:

11:00 Σύσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια.

12:00 Συνάντηση στο Δημαρχείο με τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, όπου θα ανακοινωθεί η έναρξη της δημοπράτησης του έργου Μελέτη και Κατασκευή - «Προσθήκη Γυμναστηρίου στο 22ο ΔΣ Καλαμάτας στα Γιαννιτσάνικα».

Στην συνεχεία ο υπουργός θα επισκεφθεί σχολικές μονάδες, οι οποίες ανακαινίζονται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».. Ειδικότερα θα επισκεφθεί:

13:00 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

13:30 5ο ΓΕΛ Καλαμάτας

14:00 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

14:45 1ο Δημοτικό Σχολείο Οιχαλίας

16:00 ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας