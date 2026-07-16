Τι λένε τα ζώδια σήμερα (16/7)

Κριός

Η Σελήνη στον 5ο σου σε βοηθά να δώσεις περισσότερο χώρο στη χαρά, στη δημιουργικότητα και σε όσα σε κάνουν να αισθάνεσαι ζωντανός/ή. Είναι μια ημέρα που ευνοεί τις επαφές με αγαπημένα πρόσωπα, τις εξόδους και κάθε δραστηριότητα που σε βγάζει από τη ρουτίνα. Αν έχεις παιδιά, είναι πιθανό να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στις ανάγκες ή στις επιθυμίες τους. Παράλληλα, μπορείς να εκφράσεις πιο εύκολα τα συναισθήματά σου και να δείξεις την πιο αυθόρμητη πλευρά του χαρακτήρα σου. Μην φοβηθείς να κυνηγήσεις κάτι που σε ενθουσιάζει ή να παρουσιάσεις μια δημιουργική ιδέα.

Ταύρος

Η Σελήνη στον 4ο σου στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, στην οικογένεια και σε όσα σου δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας. Ισως θελήσεις να περάσεις περισσότερο χρόνο με τους δικούς σου ανθρώπους ή να ασχοληθείς με αλλαγές και εκκρεμότητες στον προσωπικό σου χώρο. Η διάθεσή σου γίνεται πιο εσωστρεφής και αναζητάς ηρεμία μακριά από εντάσεις. Είναι μια καλή στιγμή για να ξεκουραστείς, να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου ή να λύσεις ένα οικογενειακό θέμα. Μπορεί να θυμηθείς πρόσωπα ή καταστάσεις από το παρελθόν που σε κάνουν να επανεκτιμήσεις κάποιες επιλογές σου.

Δίδυμοι

Η Σελήνη στον 3ο σου κάνει την ημέρα αρκετά δραστήρια, με πολλές επαφές, μετακινήσεις και συζητήσεις. Θα χρειαστεί να επικοινωνήσεις με συνεργάτες, συγγενείς ή φίλους/ες, ενώ δεν αποκλείεται να λάβεις μια πληροφορία που θα αποδειχθεί χρήσιμη. Οι ιδέες σου είναι πολλές και μπορείς να τις εκφράσεις με μεγαλύτερη ευκολία, αρκεί να μην παρασυρθείς από βιαστικά συμπεράσματα. Είναι κατάλληλη στιγμή για συμφωνίες, προγραμματισμό ή για να ασχοληθείς με θέματα που απαιτούν συγκέντρωση και ευελιξία. Μια σύντομη μετακίνηση ή μια ευχάριστη συνάντηση μπορεί να αλλάξει θετικά την διάθεσή σου.

Καρκίνος

Η Σελήνη στον 2ο σου στρέφει το ενδιαφέρον σου σε οικονομικά ζητήματα αλλά και σε όσα σου προσφέρουν σταθερότητα και ασφάλεια. Είναι πιθανό να ασχοληθείς με πληρωμές, αγορές ή με την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών σου. Παράλληλα, αρχίζεις να αξιολογείς διαφορετικά πρόσωπα και καταστάσεις, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία σε ό,τι πραγματικά αξίζει για σένα. Η ημέρα είναι κατάλληλη για να βάλεις σε τάξη πρακτικές υποθέσεις και να αποφύγεις περιττά έξοδα. Μπορεί επίσης να νιώσεις την ανάγκη να φροντίσεις περισσότερο τον εαυτό σου και τις προσωπικές σου ανάγκες.

Λέων

Με τη Σελήνη να ενεργοποιεί τον 1ο σου, η ημέρα σε βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων και σε κάνει να εκφράζεις πιο εύκολα τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου. Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται και δύσκολα περνάς απαρατήρητος/η, καθώς οι γύρω σου δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όσα λες και κάνεις. Είναι μια καλή στιγμή για να πάρεις πρωτοβουλίες, να προωθήσεις προσωπικά σχέδια ή να ασχοληθείς περισσότερο με την εικόνα και τις ανάγκες σου. Η διάθεσή σου γίνεται πιο δημιουργική και αισιόδοξη, αρκεί να μην αφήσεις τον ενθουσιασμό να σε οδηγήσει σε υπερβολές.

Παρθένος

Η ημέρα κυλά σε πιο ήρεμους ρυθμούς, καθώς η Σελήνη κινείται στον 12ο σου και σε ωθεί να απομακρυνθείς για λίγο από την ένταση της καθημερινότητας. Νιώθεις την ανάγκη να μείνεις περισσότερο με τις σκέψεις σου ή να βάλεις σε τάξη συναισθήματα που μέχρι τώρα άφηνες στην άκρη. Είναι μια καλή ευκαιρία να ολοκληρώσεις εκκρεμότητες χωρίς πίεση και να προετοιμαστείς για όσα ακολουθούν. Η διαίσθησή σου λειτουργεί πιο έντονα και μπορεί να σε οδηγήσει στις σωστές αποφάσεις, αρκεί να της δώσεις τον απαραίτητο χρόνο. Απόφυγε ανθρώπους και καταστάσεις που σου απορροφούν ενέργεια.

Ζυγός

Οι φίλοι/ες, οι συνεργασίες και οι στόχοι σου βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο, καθώς η Σελήνη διασχίζει τον 11ο σου. Είναι πιθανό να δεχτείς μια ενδιαφέρουσα πρόταση ή να συμμετάσχεις σε συζητήσεις που ανοίγουν νέες προοπτικές. Η διάθεσή σου γίνεται πιο κοινωνική και απολαμβάνεις την επαφή με ανθρώπους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα μαζί σου. Παράλληλα, μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου και να δεις πιο καθαρά ποιοι/ες αξίζουν πραγματικά την εμπιστοσύνη σου. Μια ευχάριστη συνάντηση ή μια μικρή επιτυχία θα σου δώσει μεγαλύτερη αισιοδοξία για τη συνέχεια.

Σκορπιός

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και οι φιλοδοξίες σου ζητούν περισσότερο χρόνο, αφού η Σελήνη βρίσκεται στον 10ο σου. Είναι μια ημέρα που μπορείς να ξεχωρίσεις μέσα από την υπευθυνότητα και τη συνέπειά σου, αρκεί να κινηθείς με ψυχραιμία. Δεν αποκλείεται να δεχτείς θετικά σχόλια ή να αναλάβεις έναν σημαντικό ρόλο σε μια υπόθεση που εξελίσσεται. Σκέφτεσαι πιο σοβαρά τους στόχους που θέλεις να πετύχεις το επόμενο διάστημα και αναζητάς τρόπους να τους υλοποιήσεις. Φρόντισε να διατηρήσεις ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές απαιτήσεις και στην προσωπική σου ζωή.

Τοξότης

Η ανάγκη να ξεφύγεις από τη ρουτίνα γίνεται πιο έντονη, καθώς η Σελήνη κινείται στον 9ο σου. Η διάθεσή σου είναι αισιόδοξη και αναζητάς εμπειρίες που θα σε εμπνεύσουν και θα διευρύνουν τους ορίζοντές σου. Είναι μια καλή ημέρα για να οργανώσεις ένα ταξίδι, να ασχοληθείς με σπουδές ή να εξετάσεις νέες επαγγελματικές προοπτικές. Παράλληλα, ενδιαφέρουσες συζητήσεις μπορούν να σου δώσουν διαφορετική οπτική σε ένα θέμα που σε απασχολεί. Ωστόσο, μη διστάσεις να κυνηγήσεις μια ευκαιρία που θα σε βοηθήσει να εξελιχθείς, αρκεί να έχεις πρώτα αξιολογήσει σωστά τα δεδομένα.

Αιγόκερως

Η προσοχή σου στρέφεται σήμερα σε οικονομικές υποθέσεις αλλά και σε ζητήματα που απαιτούν εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, καθώς η Σελήνη περνά από τον 8ο σου. Είναι πιθανό να ασχοληθείς με κοινά οικονομικά, οφειλές ή μια συμφωνία που χρειάζεται καλύτερη διαχείριση. Παράλληλα, η ημέρα σε βοηθά να κατανοήσεις βαθύτερα τα δικά σου συναισθήματα αλλά και τις προθέσεις των άλλων. Ωστόσο, απόφυγε βιαστικές αποφάσεις σε οικονομικά θέματα και προτίμησε να εξετάσεις όλες τις λεπτομέρειες. Οσο περισσότερο λειτουργείς με ψυχραιμία, τόσο πιο εύκολα θα βρεις τις λύσεις που χρειάζεσαι.

Υδροχόος

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, με τη Σελήνη να βρίσκεται στον 7ο σου. Η ημέρα σε βοηθά να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου και να επιλύσεις μικρές παρεξηγήσεις μέσα από τον διάλογο. Αν υπάρχει μια συνεργασία που χρειάζεται καλύτερο συντονισμό, τώρα μπορείς να βρεις κοινό έδαφος. Στην προσωπική σου ζωή το ενδιαφέρον στρέφεται στις ανάγκες του συντρόφου ή ενός σημαντικού προσώπου. Ωστόσο, φρόντισε μόνο να μην παραμελήσεις τις δικές σου επιθυμίες στην προσπάθειά σου να ικανοποιήσεις τους άλλους/ες.

Ιχθύες

Η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική αλλά και ιδιαίτερα παραγωγική, καθώς η Σελήνη κινείται στον 6ο σου. Είναι μια ιδανική ημέρα για να οργανώσεις το πρόγραμμά σου, να τακτοποιήσεις υποχρεώσεις και να ασχοληθείς με εκκρεμότητες που είχαν μείνει πίσω. Μέσα από σωστή διαχείριση του χρόνου σου μπορείς να πετύχεις περισσότερα από όσα υπολόγιζες. Στην περίπτωση που βρίσκεσαι σε άδεια είναι ιδανική μέρα για να οργανώσεις τις διακοπές σου. Είναι σημαντικό να δώσεις προσοχή και στη φυσική σου κατάσταση, φροντίζοντας περισσότερο την διατροφή σου.