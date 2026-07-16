Τροπολογία Σ. Αρναούτογλου για την κατάργηση των ηλικιακών αποκλεισμών στους νεοεισερχόμενους αγρότες

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «ανανέωση σημαίνει να εισέρχονται νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα, να δημιουργούνται νέες εκμεταλλεύσεις, να αξιοποιούνται εγκαταλελειμμένες γαίες και να επιστρέφουν στην περιφέρεια πολίτες με γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική εμπειρία, ανεξάρτητα από το αν η απόφαση αυτή λαμβάνεται στα 30, στα 40 ή στα 50 χρόνια».

Σε δήλωσή του, ο κ. Αρναούτογλου τονίζει ότι «η μεγαλύτερη απειλή για την ελληνική ύπαιθρο δεν είναι η ηλικία των ανθρώπων. Είναι η ερήμωση των χωριών, η δημογραφική συρρίκνωση, η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και η εγκατάλειψη της παραγωγής. Για δεκαετίες, χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν από τον τόπο τους για να βρουν εργασία στις πόλεις ή στο εξωτερικό. Άφησαν πίσω σπίτια, χωράφια, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και κοινότητες που σταδιακά έχασαν τον πληθυσμό και τη δυναμική τους. Σήμερα, αρκετοί από αυτούς θέλουν να επιστρέψουν. Έχουν αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες, επαγγελματική εμπειρία, οικονομική ωριμότητα και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σύγχρονες, ανταγωνιστικές και βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Δεν πρόκειται για ανθρώπους που ζητούν προνομιακή μεταχείριση. Ζητούν να μην αποκλείονται από τα εργαλεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής εξαιτίας της ημερομηνίας γέννησής τους. Ποιο είναι το μήνυμα που τους στέλνουμε; Ότι είναι αρκετά νέοι για να εργάζονται μέχρι τα 67, να πληρώνουν φόρους και εισφορές, αλλά αρκετά μεγάλοι για να γίνουν αγρότες και να επενδύσουν στην ελληνική γη; Αυτό δεν είναι πολιτική ανανέωσης αγροτών. Είναι πολιτική αποκλεισμού».

Επίσης υπογραμμίζει ότι «κάθε άνθρωπος που επιστρέφει στην ύπαιθρο δεν δημιουργεί μόνο μια αγροτική εκμετάλλευση. Δημιουργεί ζήτηση για τεχνίτες, γεωπόνους, μεταφορές, εμπόριο και υπηρεσίες. Στηρίζει τα τοπικά καταστήματα, συμβάλλει στη διατήρηση των σχολείων και ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Η αντιμετώπιση του δημογραφικού δεν θα γίνει μόνο με επιδόματα. Θα γίνει όταν οι άνθρωποι μπορούν να βρουν εργασία, εισόδημα, κατοικία, πρόσβαση σε υγεία, εκπαίδευση και βασικές υπηρεσίες στον τόπο τους». Και προσθέτει:

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Raffaele Fitto για το "Right to Stay", άνοιξε μια πολύ σημαντική συζήτηση για το δικαίωμα των πολιτών να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν στον τόπο τους, χωρίς να αναγκάζονται να τον εγκαταλείψουν, λόγω έλλειψης ευκαιριών. Όμως το Δικαίωμα να Μείνεις δεν μπορεί να αφορά μόνο όσους δεν έφυγαν ποτέ. Πρέπει να γίνει και Δικαίωμα να Επιστρέψεις. Το "Right to Return" δεν είναι ένα σύνθημα. Είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης, την περιφερειακή ανάπτυξη και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλα άδεια χωριά. Χρειάζεται ανθρώπους, οικογένειες, παραγωγή, υπηρεσίες και προοπτική».

ΑΠΕ-ΜΠΕ