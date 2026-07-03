Συλλυπητήρια από τις οργανώσεις της Ν.Δ. για τη Βάγια Νέστορα

Τα συλλυπητήριά τους στην πρόεδρο της ΔΕΕΠ Θεσσαλονίκης Β΄ της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, για την απώλεια της μητέρας της εκφράζουν με κοινή ανακοίνωσή τους οι πρόεδροι των Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) του κόμματος, μεταξύ των οποίων και η ΔΕΕΠ Μεσσηνίας.

Στην ανακοίνωση εκφράζουν τη συμπαράστασή τους προς την Αφροδίτη Νέστορα και την οικογένειά της, τονίζοντας ότι βρίσκονται στο πλευρό τους στις δύσκολες στιγμές που βιώνουν.

Παράλληλα, οι πρόεδροι των ΔΕΕΠ καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της προέδρου της ΔΕΕΠ Θεσσαλονίκης Β΄, χαρακτηρίζοντάς την «τρομοκρατική ενέργεια» και κάνοντας λόγο για «δολοφονία». Όπως αναφέρουν, δεν υπάρχει καμία ανοχή στη βία, στον εκφοβισμό και στη στοχοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί, όπως αναφέρουν, η καλλιέργεια μίσους και διχασμού στην κοινωνία, ενώ διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και τον πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τέλος, γνωστοποιούν ότι όσοι δεν μπορέσαν να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν νοερά στην ανθρώπινη αλυσίδα που έχει προγραμματιστεί για χθες στις 7 μ.μ. στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, ως ένδειξη καταδίκης της τρομοκρατίας και συμπαράστασης στην οικογένεια της εκλιπούσας.