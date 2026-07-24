Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Η στάση των κομμάτων και η τελική ψηφοφορία στη Βουλή

Η Ολομέλεια της Βουλής κύρωσε την Τετάρτη τη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση. Στην ψηφοφορία, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε «ναι», το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής δήλωσε «παρών», ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.

Κατά της σύμβασης ψήφισαν το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε τα άρθρα 4, 8, 12, 14 και 15, καταψήφισε τα άρθρα 11 και 16 και δήλωσε «παρών» στα υπόλοιπα άρθρα, επί της αρχής και στο σύνολο.

Η σύμβαση αφορά την παραχώρηση για 40 χρόνια της διοίκησης, της διαχείρισης, της λειτουργίας, της ανάπτυξης, της επέκτασης, της συντήρησης και της εκμετάλλευσης του αεροδρομίου. Το αρχικό οικονομικό αντάλλαγμα ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με την κυβέρνηση, το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα μπορεί να φθάσει περίπου τα 125 εκατ. ευρώ.

Στην παραχωρησιούχο εταιρεία συμμετέχουν η Fraport AG, η Delta Airport Investments του Ομίλου Κοπελούζου και η Πηλέας του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου, ενώ το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο διατηρεί ποσοστό 10%.

Το επενδυτικό πρόγραμμα, όπως παρουσιάστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, προβλέπει νέο επιβατικό σταθμό, εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αύξηση των θέσεων check-in, επέκταση των χώρων ελέγχου ασφαλείας και διαβατηρίων, νέο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών, νέες εμπορικές χρήσεις και επενδύσεις σε ψηφιακά συστήματα εξυπηρέτησης των επιβατών.

Βασικό σημείο της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης αποτέλεσε το κατά πόσον τα 125 εκατ. ευρώ συνιστούν στο σύνολό τους άμεσα και δεσμευτικά έργα. Η αντιπολίτευση υποστήριξε ότι ένα μέρος των επενδύσεων θα ενεργοποιηθεί μόνο όταν η επιβατική κίνηση υπερβεί συγκεκριμένα όρια, ζητώντας αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, οικονομικό μοντέλο και σαφείς εγγυήσεις εκτέλεσης.

Ο εισηγητής της ΝΔ, βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, χαρακτήρισε τη σύμβαση τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του αεροδρομίου από το 1991 και υποστήριξε ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα εποχή ανάπτυξης στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο.

Ανέφερε ότι το 2025 το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 368.515 επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με το 2024, ενώ το 92,4% της κίνησης αφορούσε διεθνείς πτήσεις. Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 12,7%. Ο Περικλής Μαντάς επισήμανε ότι η αναβάθμιση του αεροδρομίου δεν αφορά μόνο τις μεγάλες τουριστικές μονάδες, αλλά και τα μικρά καταλύματα, την εστίαση, το εμπόριο, τις υπηρεσίες και την τοπική παραγωγή. Υποστήριξε ακόμη ότι το αεροδρόμιο μπορεί να αποτελέσει πύλη εξωστρέφειας για το ελαιόλαδο, τις ελιές Καλαμών, τα σύκα, τη σταφίδα και τα υπόλοιπα προϊόντα της Μεσσηνίας.

«Η Μεσσηνία αλλάζει πίστα», ανέφερε, συνδέοντας την παραχώρηση με τον δρόμο Καλαμάτα–Ριζόμυλος–Πύλος–Μεθώνη, τα αρδευτικά έργα και τις τουριστικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Υπέρ της κύρωσης τάχθηκε και ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας ήρθε έπειτα από χρόνια αναμονής και τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του διαγωνισμού. Ο Μίλτος Χρυσομάλλης ανέφερε, πάντως, ότι η σύμβαση δεν επιλύει όλα τα προβλήματα του αεροδρομίου. Έθεσε ως βασική εκκρεμότητα την επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης, ο οποίος έχει μήκος 2.800 μέτρα και, όπως είπε, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αεροσκάφη ευρείας ατράκτου και απευθείας συνδέσεις με τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Ζήτησε επίσης να εξεταστεί η δημιουργία σύγχρονου εμπορευματικού σταθμού με εγκαταστάσεις ψύξης, ώστε να είναι δυνατή η αεροπορική εξαγωγή νωπών αγροτικών προϊόντων της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Επισήμανε ακόμη την ανάγκη καλύτερης σύνδεσης του αεροδρομίου με το οδικό δίκτυο και τις υπόλοιπες αναπτυξιακές υποδομές.

Θετικά για την παραχώρηση τοποθετήθηκαν επίσης οι βουλευτές της ΝΔ Γιώργος Σταμάτης και Στράτος Σιμόπουλος. Ο τελευταίος υποστήριξε ότι η σύμβαση θα αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν και θα ενισχύσει την οικονομία της Πελοποννήσου, επικρίνοντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αρνητική τους στάση.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ συμφώνησε με την ανάγκη αναβάθμισης του αεροδρομίου, αλλά δήλωσε «παρών», διατυπώνοντας επιφυλάξεις για τους οικονομικούς όρους, το ύψος των δεσμευτικών επενδύσεων, τον δημόσιο έλεγχο και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στη Βουλή.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Σπυριδάκη κατήγγειλε ότι η σύμβαση, έκτασης περίπου 1.500 σελίδων, δόθηκε στη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής, ενώ η συζήτησή της στην επιτροπή ξεκίνησε τη Δευτέρα. Υποστήριξε ότι δεν υπήρξε επαρκής χρόνος για την ουσιαστική εξέταση των όρων της.

Η Κατερίνα Σπυριδάκη σημείωσε ότι στον διαγωνισμό υπήρχαν αρχικά τέσσερα ενδιαφερόμενα σχήματα, αλλά στη δεύτερη φάση κατατέθηκε μία δεσμευτική προσφορά. Ζήτησε να κατατεθούν στη Βουλή το πλήρες οικονομικό μοντέλο, η έκθεση του ανεξάρτητου αξιολογητή και η σχετική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι τα 45 εκατ. ευρώ αποτελούν δίκαιο τίμημα.

Αμφισβήτησε επίσης ότι το σύνολο των 125 εκατ. ευρώ αποτελεί άμεση επενδυτική υποχρέωση, επισημαίνοντας ότι η σύμβαση διαχωρίζει τα άμεσα έργα από τις επενδύσεις που θα ενεργοποιηθούν ανάλογα με την αύξηση της επιβατικής κίνησης.

Ανάλογες επιφυλάξεις διατύπωσε η βουλευτής Λακωνίας Νάγια Γρηγοράκου. Ανέφερε ότι από το εφάπαξ τίμημα των 45 εκατ. ευρώ πρέπει να συνυπολογιστεί η χρηματοδοτική εισφορά 8 εκατ. ευρώ του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου για μέρος των αρχικών έργων.

Έθεσε ακόμη το ζήτημα των δαπανών που μπορεί να αναλάβει το Δημόσιο για απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές εργασίες, συνοδά δημόσια έργα και αποζημιώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεων.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος επικέντρωσε την κριτική του στην περιορισμένη χρονικά κοινοβουλευτική διαδικασία. Υποστήριξε ότι το κόμμα του δεν αντιτίθεται στις συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά δεν μπορεί να δώσει «λευκή επιταγή» χωρίς πλήρη στοιχεία για την αποτίμηση και τις δεσμεύσεις του παραχωρησιούχου.

ΤΟ ΚΚΕ

Το ΚΚΕ καταψήφισε τη σύμβαση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παραχώρηση δημόσιας περιουσίας με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρηματικούς ομίλους. Η ειδική αγορήτρια Διαμάντω Μανωλάκου ανέφερε ότι η πολιτική ιδιωτικοποίησης των αερομεταφορών οδηγεί σε συγκέντρωση της αγοράς, εντατικοποίηση της εργασίας και επιβάρυνση των επιβατών. Έθεσε επίσης το ζήτημα της διπλής, πολιτικής και στρατιωτικής, χρήσης του αεροδρομίου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος συνέδεσε τη σύμβαση με τη συνολική πολιτική απελευθέρωσης των αερομεταφορών και υποστήριξε ότι η απαξίωση των δημόσιων υποδομών και η έλλειψη προσωπικού χρησιμοποιούνται ως επιχείρημα για την παραχώρησή τους σε ιδιώτες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε, χαρακτηρίζοντας το αεροδρόμιο στρατηγική δημόσια υποδομή για τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο. Ο ειδικός αγορητής Γιώργος Παπαηλιού υποστήριξε ότι η αναβάθμιση του αεροδρομίου θα έπρεπε να εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο δημόσιο αναπτυξιακό σχέδιο. Επισήμανε ότι στη σύμβαση δεν υπάρχει συγκεκριμένη, κοστολογημένη και χρονικά δεσμευτική επένδυση για εμπορευματικό σταθμό, ψυχόμενες αποθήκες και αεροπορική μεταφορά νωπών αγροτικών προϊόντων.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος έθεσε ζητήματα σχετικά με την αύξηση των αεροδρομιακών τελών, τον κίνδυνο περιορισμού των εταιρειών χαμηλού κόστους, τη διάρκεια της παραχώρησης και την απουσία θεσμικής εκπροσώπησης της τοπικής κοινωνίας στο εταιρικό σχήμα.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Η Ελληνική Λύση καταψήφισε τη σύμβαση. Ο ειδικός αγορητής Βασίλης Βιλιάρδος αμφισβήτησε το ύψος του τιμήματος και των επενδύσεων, υποστηρίζοντας ότι από τα 125 εκατ. ευρώ δεν προκύπτει ποιο ποσό είναι πραγματικά και άμεσα δεσμευτικό. Άσκησε επίσης κριτική στη χρηματοδότηση της παραχωρησιούχου εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος των κεφαλαίων θα προέλθει από δανεισμό και όχι από ίδια κεφάλαια των επενδυτών.

Η ΝΙΚΗ

Η Νίκη αναγνώρισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου, αλλά καταψήφισε τη σύμβαση. Ο ειδικός αγορητής Ανδρέας Βορύλλας έθεσε ζητήματα διαφάνειας, δημόσιου ελέγχου και λογοδοσίας, προτείνοντας να εξεταστεί και η θεσμική συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας στο εταιρικό σχήμα.

Η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισε. Τη βασική θέση του κόμματος παρουσίασε ο ειδικός αγορητής Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος χαρακτήρισε τη σύμβαση «ημιαποικιακή» και υποστήριξε ότι το τίμημα των 45 εκατ. ευρώ είναι χαμηλό σε σχέση με την προβλεπόμενη εκμετάλλευση του αεροδρομίου για 40 χρόνια.

Αμφισβήτησε το ύψος του επενδυτικού προγράμματος, επικρίνοντας επίσης τους όρους για τα τέλη των επιβατών, τη διαιτησία, την εποπτεία της σύμβασης και την απουσία ορισμένων παραρτημάτων από το υλικό που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά υποστήριξε ότι οι όροι είναι ετεροβαρείς υπέρ της κοινοπραξίας. Έθεσε ζητήματα για τον ανεξάρτητο μηχανικό, ο οποίος, όπως ανέφερε, επιλέγεται και αμείβεται από τον παραχωρησιούχο, για τη διαδικασία επίλυσης διαφορών, τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και την προστασία των εργαζομένων.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου έθεσε κατά τη συζήτηση ζήτημα έλλειψης απαρτίας, το οποίο δεν έγινε δεκτό από το Προεδρείο της Βουλής.

Κατά της παραχώρησης τοποθετήθηκε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ιωάννης Κόντης, ο οποίος υποστήριξε ότι δημόσιες υποδομές παραδίδονται σε ιδιωτικούς ομίλους χωρίς ανάλογο όφελος για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας

Απαντώντας στην κριτική, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι έχουν δοθεί απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα και ότι η τοπική κοινωνία, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Καλαμάτας, ο Δήμος Μεσσήνης και οι παραγωγικοί φορείς έχουν τοποθετηθεί υπέρ της αναβάθμισης.

Για τη διαγωνιστική διαδικασία ανέφερε ότι υπήρχαν τέσσερις αρχικοί ενδιαφερόμενοι, αλλά μόνο μία προσφορά προσέγγισε το τίμημα που είχε θέσει το Υπερταμείο. Πρόσθεσε ότι υπήρξε ανεξάρτητος εκτιμητής, η αποτίμηση του οποίου συνέπεσε με εκείνη του Υπερταμείου.

Για τη συμμετοχή του Δημοσίου επισήμανε ότι η διατήρηση ποσοστού 10% επιτρέπει την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης από τη Μονάδα Παρακολούθησης Συμβάσεων.

Ανέφερε επίσης ότι προβλέπεται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 1,2 εκατ. ευρώ και εγγύηση καλής λειτουργίας 700.000 ευρώ.

Σε σχέση με την απαλλαγή από δημοτικά τέλη, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι αυτή θα ισχύει μόνο όταν οι υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού και κοινής ωφέλειας παρέχονται από τον ίδιο τον παραχωρησιούχο και όχι από τους δήμους.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν λαμβάνει υπόψη τη θέση της τοπικής κοινωνίας και υποστήριξε ότι η παραχώρηση θα μετατρέψει το Αεροδρόμιο Καλαμάτας σε βασική πύλη εισόδου για ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Σημειώνεται ότι στα πρακτικά η τελική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο καταγράφεται ανά κοινοβουλευτική ομάδα και όχι με ονομαστικό κατάλογο βουλευτών. Κατά συνέπεια, δεν προκύπτει από αυτά η ψήφος των μεμονωμένων ανεξάρτητων βουλευτών Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Χαρίτση.