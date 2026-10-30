Καλαμάτα: Εξαγγελία και κορδέλα από τον Μητσοτάκη για Παλαί ντε Σπορ και μονάδα λυματολάσπης

Με δύο σημαντικά έργα της πόλης, σύμφωνα με πληροφορίες μας, πρόκειται να συνδεθεί η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Καλαμάτα στις 5 Νοεμβρίου, κατά την έναρξη του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Πρόκειται για το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο Καλαμάτας, γνωστό ως Παλαί ντε Σπορ και τη μονάδα επεξεργασία της λυματολάσπης στον Βιολογικό Καθαρισμό.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει την χρηματοδότηση της κατασκευής του Πάλαι ντε Σπορ και να εγκαινιάσει το έργο της μονάδας επεξεργασίας - ηλιακής ξήρανσης της λυματολάσπης.

Για το Πάλαι ντε Σπορ την περασμένη Τρίτη, η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας και η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου πήραν θετικές αποφάσεις για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υποβολή πρότασης για την υλοποίηση του έργου “Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο Καλαμάτας”, με χρηματοδότηση 20 εκ. ευρώ από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.

Το Αθλητικό Κέντρο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Καλαμάτας και της ευρύτερης Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα περιλαμβάνει κυρίως Κλειστό γυμναστήριο 3.500 θεατών, Κλειστό κολυμβητήριο 300 θεατών, γήπεδα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης και πάντελ.

Το σημαντικό έργο της μονάδας επεξεργασίας - ηλιακής ξήρανσης της λυματολάσπης στον Βιολογικό Καθαρισμό της Καλαμάτας ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούνιο, από τις αρχές Ιουλίου τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία, ενώ ξεκινά η πλήρης λειτουργία της.

Το έργο προϋπολογισμού 6,3 εκ. ευρώ ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Μονάδα εκτείνεται σε περίπου 6,5 στρέμματα και περιλαμβάνει 4 σύγχρονα

ηλιακά ξηραντήρια, τα οποία έχουν κατασκευαστεί εντός του χώρου του Βιολογικού Καθαρισμού. Με την έναρξη λειτουργίας της, η ΔΕΥΑΚ μπορεί να επεξεργάζεται πλέον η ίδια τη λυματολάσπη που παράγεται από τον Βιολογικό

Καθαρισμό, σταματώντας τη μεταφορά περίπου 5.000 τόνων ετησίως εκτός Δήμου για επεξεργασία, με σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Μάλιστα, το τελικό προϊόν της επεξεργασίας θα αποτελεί εδαφοβελτιωτικό υλικό, το οποίο μελλοντικά μπορεί να αξιοποιηθεί, ενώ εξετάζεται και η ενεργειακή του αξιοποίηση.