Περιοδεία Ανδρουλάκη σε Καλαμάτα, Μεγαλόπολη

Την Καλαμάτα και τη Μεγαλόπολη πρόκειται να επισκεφθεί αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε:

Αύριο Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στις 12.30 το μεσημέρι, ο Ν. Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο συνέδριο της ΚΕΔΕ (ξενοδοχείο “Elite City Resort”).

Στις 6 το απόγευμα, θα συζητήσει με νέες και νέους στο “Bistroteca”, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας.

Μεθαύριο Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί, ο Ν. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλαμάτας.

Στις 11.30 το πρωί, θα περιοδεύσει στη Μεγαλόπολη και μισή ώρα αργότερα έχει προγραμματιστεί συζήτηση με κατοίκους και φορείς στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου της πόλης.