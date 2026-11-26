Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης ενός 24χρονου Βούλγαρου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 21 Νοεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου Δράμας.

Αυτό που αρχικά είχε κινητοποιήσει τις αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές ως μια επιχείρηση αναζήτησης αγνοούμενου εξελίχθηκε σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, με δράστη, σύμφωνα με την ομολογία του, έναν 50χρονο κτηνοτρόφο, εργοδότη του νεαρού άντρα.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η οικογένεια του 24χρονου, ο οποίος διέμενε μόνιμα στη Βουλγαρία και ήταν πατέρας δύο παιδιών, αδυνατούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Οι συγγενείς του ανησύχησαν, καθώς δεν είχαν νέα του από το Σάββατο, και απευθύνθηκαν στις ελληνικές αρχές, ζητώντας τη συνδρομή τους για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά, ο νεαρός είχε οικονομικές συναλλαγές με Έλληνα κάτοικο της περιοχής, στην κτηνοτροφική επιχείρηση του οποίου εργαζόταν κατά διαστήματα. Φέρεται μάλιστα να είχε επιστρέψει στην περιοχή προκειμένου να διευθετήσει οικονομικές εκκρεμότητες και να εισπράξει δεδουλευμένα που του οφείλονταν.

Οι έρευνες και η αγωνία των συγγενών

Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του. Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικοί, δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας, ο οποίος απηύθυνε έκκληση στα μέλη του να βοηθήσουν, ιδιαίτερα σε όσους γνώριζαν καλά τις ορεινές και δασικές εκτάσεις της περιοχής. Στην προσπάθεια εντοπισμού του 24χρονου συμμετείχαν ενεργά και συγγενείς του, οι οποίοι έφτασαν από την Βουλγαρία. Οι συγγενείς του φοβούνταν εξαρχής ότι ο 24χρονος ενδεχομένως να είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούσε το γεγονός ότι το φορτηγάκι του νεαρού είχε εντοπιστεί σταθμευμένο στο χωριό Περιθώρι, χωρίς όμως να υπάρχουν στο εσωτερικό του τα προσωπικά του έγγραφα και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο παρέμενε απενεργοποιημένο από το βράδυ του Σαββάτου.

Το ενδιαφέρον των αρχών στράφηκε από την αρχή στον κτηνοτρόφο

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, το ενδιαφέρον των αρχών στράφηκε από νωρίς στον 50χρονο κτηνοτρόφο, καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε δει τον 24χρονο ζωντανό.

Ο άνδρας κλήθηκε αρχικά να καταθέσει στις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις επαφές του με τον νεαρό και τις τελευταίες κινήσεις του. Μετά την αρχική εξέτασή του, αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο η έρευνα συνεχίστηκε, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν προσεκτικά τις μαρτυρίες και τα στοιχεία που προέκυπταν.

Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε ο 50χρονος κατά την κατάθεσή του, ιδιαίτερα σχετικά με την καραμπίνα του, η οποία είχε εξαφανιστεί. Οι αστυνομικοί επανεξέτασαν τα δεδομένα και τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Η ομολογία και η υπόδειξη του σημείου όπου είχε θάψει τη σορό

Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς, ο 50χρονος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία του 24χρονου, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε, το έγκλημα διαπράχθηκε στο μαντρί του, όπου πυροβόλησε τον νεαρό με καραμπίνα. Στην συνέχεια, χρησιμοποίησε το φορτηγάκι του θύματος για να μεταφέρει το πτώμα και να το απομακρύνει από το σημείο της δολοφονίας.

Ακολούθως, τον έθαψε σε αγροτική περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πέταξε την καραμπίνα που χρησιμοποίησε σε ποτάμι, προκειμένου να μην εντοπιστεί το όπλο. Μετά την ομολογία του, ο 50χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει το πτώμα του άτυχου νεαρού άντρα.

Τα κίνητρα της δολοφονίας δεν είχαν αποσαφηνιστεί πλήρως, με τις αρχές να εξετάζουν ως βασικό ενδεχόμενο τις οικονομικές διαφορές μεταξύ του 50χρονου και του νεαρού εργαζόμενου. Οι οικονομικές εκκρεμότητες που φέρεται να υπήρχαν ανάμεσά τους αποτελούσαν από την αρχή ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζονταν στο πλαίσιο της έρευνας.

ΑΠΕ