Η φιέστα παραλαβής πυροσβεστικών δεν έλυσε το πρόβλημα των πυρκαγιών

Στις 18 Ιουλίου 2025, στα μέσα της αντιπυρικής περιόδου, έγινε η παραλαβή πυροσβεστικών οχημάτων, σε μια «μεγαλοπρεπή» φιέστα τελετή φωτογράφισης οχημάτων και Κυβερνητικών στελεχών, με επιδιωχθείσα την παρουσία του Πρωθυπουργού.

Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας και η πατρίδα μας καίγεται πάλι, από άκρη σε άκρη.

Οι κυβερνητικές δηλώσεις αποδεικνύονται ανεπαρκείς και εκατοντάδες σπίτια, χιλιάδες στρέμματα, χωράφια και δάση, γίνονται στάχτη καθημερινά.

Δεν έχουμε ζήσει ως πολίτες κανένα σημάδι πρόληψης και κρατικής πρόνοιας και απλά είμαστε παθητικοί θεατές σε ένα τραγικό δυσάρεστο και πολυπαιγμένο «έργο» με το 112 ναάει όλη μέρα και να μας δίνει εντολές εκκένωσης και τη χλωρίδα και την πανίδα μας να καταστρέφονται.

Ο Κράτος εμπαίζει τον ίδιο του τον εαυτό.

Το ΠΑΣΟΚ επικοινωνεί με όλους τους φορείς και τους πληγέντες και δηλώνει ειλικρινή στήριξη· στους πυρόπληκτους και σε αυτούς που έχουν ανάγκη από υποστήριξη, αρωγή, περίθαλψη.

Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και στους πυροσβέστες, στους πιλότους εναέριων μέσων, στις δυνάμεις του Στρατού, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και στους εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα.

Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι σε όλους αυτούς που υπερβάλουν εαυτού και συντελούν στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Γιατί για εμάς στο ΠΑΣΟΚ η αλληλεγγύη δεν είναι σύνθημα αλλά στάση ζωής.