Ερωτήματα Μάκαρη για το Τζάννε - Καλαμάκι

“Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι» για το έργο Τζάννε- Καλαμάκι (παράκαμψη Πεταλιδίου)”. Τα παραπάνω σημειώνει ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης “Πρώτα η Πελοπόννησος” Μανώλης Μάκαρης σημειώνοντας ότι δόθηκε “νέα παράταση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για αυτό το έργο που έχει καθυστερήσει ήδη 12 χρόνια.

Ένα έργο που ξεκίνησε το 2013 με υποσχέσεις για ανάπτυξη και ασφάλεια, παραμένει δώδεκα χρόνια μετά ανολοκλήρωτο, δέσμιο της αναβλητικότητας και της ανικανότητας της Περιφέρειας”.

Παράλληλα θέτει ερωτήματα στην Περιφερειακή αρχή για το έργο.

“Εδώ και πέντε μήνες έχω ζητήσει επίσημα από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη επί τόπου αυτοψία στο πολύπαθο έργο, χωρίς καμία ανταπόκριση. Η Περιφερειακή Αρχή αποφεύγει να απαντήσει, αποδεικνύοντας ότι οι καθυστερήσεις και η ανικανότητα δεν μπορούν να κρυφτούν.

Ζητάμε άμεσα επί τόπου επίσκεψη στο έργο, με παρουσία και πλήρη ενημέρωση από τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα μηχανικό. Τίποτα δεν μπορεί να μένει κρυφό. Οι πολίτες δικαιούνται να ξέρουν την αλήθεια για την πρόοδο και το μέλλον ενός δρόμου που πληρώνουν ακριβά εδώ και δώδεκα χρόνια.

Η τελευταία πληροφόρηση που είχα είναι ότι το έργο έχει σταματήσει εδώ και μήνες και «καλώς εχόντων των πραγμάτων» πρόκειται να ξεκινήσει το φθινόπωρο. Ένα τόσο σημαντικό έργο, η απουσία του οποίου έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο, βρίσκεται κυριολεκτικά στα αζήτητα.

Απαιτούμε λοιπόν από την Περιφερειακή Αρχή να απαντήσει ξεκάθαρα στους πολίτες της Μεσσηνίας:

1.Για ποιον λόγο έχει εγκαταλειφθεί το έργο εδώ και μήνες χωρίς ενημέρωση;

2. Πόσο καιρό ήταν γνωστό το θέμα των καταπτώσεων και γιατί δεν είχαν προβλεφθεί όταν σχεδιαζόταν το έργο;

3. Γιατί δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης των εργασιών;

4. Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται το έργο και ποια είναι η πραγματική πρόοδος;

5. Πότε σκοπεύει η Περιφερειακή Αρχή να ολοκληρώσει και να παραδώσει στους πολίτες το έργο που ξεκίνησε το 2013;

6. Τι σκοπεύει να πράξει η Περιφερειακή Αρχή μετά την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου που αποκαλύπτει ότι δόθηκαν κακώς 1,9 εκατ. € στην ανάδοχο; Θα αναζητηθούν ευθύνες; Θα επιστραφούν τα χρήματα;

Η υπομονή των πολιτών έχει εξαντληθεί. Η Μεσσηνία δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις. Ο δρόμος πρέπει να ολοκληρωθεί τώρα”.