Καλαμάτα: Κάλεσμα Νέας Αριστεράς για συμμετοχή σε αντιφασιστική συγκέντρωση

“Τη νεολαία, τους εργαζόμενους και κάθε δημοκρατικό πολίτη να δώσουν δυναμικό παρών” στη συγκέντρωση και πορεία μνήμης που διοργανώνει η Αντιφασιστική Κίνηση, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 7 μ.μ., στην πλατεία 23ης Μαρτίου, στην Καλαμάτα, καλεί η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας.

Και προτρέπει: “Παντού να σταλεί το μήνυμα: Καμία ανοχή στον φασισμό. Η μνήμη γίνεται δύναμη. Ο Παύλος ζει στους αγώνες μας”.

Σε ανακοίνωσή της η τοπική Νέα Αριστερά αναφέρει ότι “στις 18 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 12 χρόνια από τη στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τη Χρυσή Αυγή. Ο Παύλος δεν ξεχνιέται – είναι σύμβολο αντίστασης και ελευθερίας.

Δώδεκα χρόνια μετά, η απειλή της ακροδεξιάς παραμένει υπαρκτή. Προσπαθεί να βρει ξανά χώρο μέσα στην κοινωνία, να καλλιεργήσει το μίσος και τον φόβο. Η πρόσφατη αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου υπενθυμίζει ότι ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν έχει τελειώσει. Οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης δεν μπορούν και δεν πρέπει να βρουν ξανά θέση στη δημόσια ζωή. Απέναντι σε αυτήν την πρόκληση, απαντάμε με συλλογικότητα, αλληλεγγύη και αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη”.