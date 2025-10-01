ΚΚΕ Δυτικής Μάνης: “Στο ίδιο έργο θεατές για Γυμνάσιο Καρδαμύλης και Κ.Υ. Αγ. Νικολάου”

Για τα προβλήματα στο Γυμνάσιο Καρδαμύλης αναφέρει ότι “η σχολική χρονιά ξεκίνησε με τεράστια κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αφού με 4 καθηγητές τα παιδιά αναγκάζονται να κάνουν μάθημα μόνο λίγες ώρες κάθε μέρα και κάποιες ημέρες καθόλου. Έτσι υποβαθμίζονται οι μορφωτικές ανάγκες των παιδιών και δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στον οικογενειακό προγραμματισμό των κατοίκων της περιοχής.

Η λογική «κόστους - οφέλους» εφαρμόζεται απαρέγκλιτα στις ανάγκες του λαού στην παιδεία. Μαζί με το γυμνάσιο που υπολειτουργεί και θα φτάσουμε τέλη Οκτωβρίου μέχρι να μπει σε κανονική λειτουργία, ο μοναδικός παιδικός σταθμός του Δήμου - που έτσι κι αλλιώς δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής - δεν έχει ακόμη ανοίξει, καθώς και εκεί υπάρχει έλλειψη προσωπικού”.

Η τοπική οργάνωση του ΚΚΕ εκτιμά πως “η ίδια λογική «κόστους - οφέλους» εφαρμόζεται και στον τομέα της υγείας. Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου το προσωπικό είναι στα όριά του. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της περιοχής, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ΚΥ λειτουργεί υποστελεχωμένο, με κενές βάρδιες στο ασθενοφόρο - όταν αυτό βρίσκεται εκεί και δεν εξυπηρετεί κάποιο περιστατικό - και χωρίς διασώστες. Κι όλα αυτά σε αντίθεση με όσα δήλωσε ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης, ότι «όλα κύλησαν εύρυθμα» στην καλοκαιρινή σεζόν, λες και ο Δήμος είναι μια τουριστική επιχείρηση. «Όλα κύλησαν καλά» σημαίνει μάλλον ότι δεν πέθανε κανείς πάνω σε καρότσα αγροτικού, όπως έχει συμβεί σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Τόσο χαμηλά έχουν ρίξει τον πήχη των απαιτήσεων η κυβέρνηση της ΝΔ, τα άλλα αστικά κόμματα και οι εκλεγμένοι της τοπικής διοίκησης που υπηρετούν αυτή την πολιτική.

Οι ζωές και οι ανάγκες μας μπαίνουν στη ζυγαριά «κόστους - οφέλους» και εφαρμόζουν «δημοσιονομικούς κόφτες», ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα για την πολεμική προετοιμασία, για τους μονοπωλιακούς ομίλους ενέργειας, υγείας και άλλους — για «το καλό της οικονομίας», την «ανταγωνιστικότητα», την «εξωστρέφεια». Σταθερότητα είχαμε όλα τα τελευταία χρόνια, και ο λαός, οι εργαζόμενοι, πάνε από το κακό στο χειρότερο με την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς, τα εργατικά ατυχήματα στους χώρους δουλειάς κ.ά.”.

Η ΚΟΒ Δυτικής Μάνης του ΚΚΕ ζητεί: “Άμεσα να δημιουργηθεί σταθμός ΕΚΑΒ στην περιοχή, ώστε να παρεμβαίνει έγκαιρα σε όλα τα έκτακτα περιστατικά. Να προσληφθεί τώρα όλο το απαραίτητο προσωπικό (γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες), ώστε το ΚΥ να λειτουργεί σωστά και να μην τίθενται σε κίνδυνο οι ζωές μας. Χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές, ώστε να λειτουργούν κανονικά με βάση τις ανάγκες των μαθητών”.