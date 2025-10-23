Μανιατάκειον Ιδρυμα: Εκθεση ζωγραφικής της Γκέρντα Καζάκου

«Η τέχνη βοηθάει» είναι ο τίτλος της αναδρομικής έκθεσης ζωγραφικής της Γκέρντα Καζάκου, η οποία εγκαινιάζεται αύριο, Παρασκευή, στο Μανιατάκειον Ιδρυμα, στην αίθουσα Ταρσούλη, στην Κορώνη, και θα διαρκέσει έως τις 2 Νοεμβρίου.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο φιλανθρωπικών δράσεων και περιλαμβάνει παλαιά και νέα έργα της εικαστικού, ποικίλης έμπνευσης και θεματολογίας. Η Γκέρντα Καζάκου είναι κοινωνική ψυχολόγος (Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης, Γερμανία) και εικαστικός. Από το 1979 ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στη Δυτική Μάνη. Είναι παντρεμένη με τον Πάνο Καζάκο, ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ, με τον οποίο έχουν έναν γιο, τον Βασίλη. Από το 1986 έως σήμερα έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Λονδίνο, Seattle ΗΠΑ). Έχει πραγματοποιήσει τις εξής ατομικές εκθέσεις: 1983 «Σαμοθράκη – Προσέγγιση σε άγνωστη γη», Ελληνοαμερικανική Ένωση, Αθήνα. 1993 «Μορφές», Ινστιτούτο Γκαίτε, Αθήνα. 1996–1999 σε τρεις γκαλερί στο Βερολίνο. 2009 «Ονειρα και Εφιάλτες», Γκαλερί Σκουφά, Αθήνα. Εχει επίσης παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις στο Μανιατάκειον Ιδρυμα στην Κορώνη, στο Club Voltaire Αθηνών, στο Sonnenhaus στον Πύργο Δυτικής Μάνης, στο Στούντιο Χάνδρα στην Καλαμάτα, καθώς και στην Αυλή της Γιωργίτσας στην Καρδαμύλη, μεταξύ άλλων.

Ωράριο λειτουργίας: Σάββατο 25 Οκτωβρίου - Τρίτη 28 Οκτωβρίου 11 π.μ. - 2 μ.μ. και 6 μ.μ. - 9 μ.μ. Τετάρτη 29 Οκτωβρίου - Σάββατο 1 Νοεμβρίου, 6 μ.μ. - 9 μ.μ. Κυριακή 2 Νοεμβρίου 11 π.μ. - 2 μ.μ