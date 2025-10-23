Δύο δράσεις της ομάδας “Πάμε βόλτα”

Το Σάββατο, στις 11 π.μ., με σημείο συνάντησης τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, θα πραγματοποιηθεί ιστορικός περίπατος. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν σημαντικά σημεία και γεγονότα της Κατοχής στην Καλαμάτα, αναζητώντας απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: Πού στεγαζόταν το Ιταλικό Φρουραρχείο και η Καραμπινερία; Για ποιο λόγο κάλεσε ο Ιταλός φρούραρχος τις αρχές της πόλης στο Τριανόν; Τι συνέβη στον «Εσπερο» στις 23/11/1942; Γιατί έγινε το συλλαλητήριο με τους τρεις νεκρούς στην πλατεία το καλοκαίρι του 1943; Σε ποιο σημείο πυροβολήθηκε ο Γερμανός στρατιώτης και ποια αντίποινα ακολούθησαν; Τι ιδιαίτερο συνέβη έξω από το Δημαρχείο τον Φεβρουάριο του 1944; Πού απαγχονίστηκε από τους Γερμανούς ο Ηλίας Βασιλόπουλος; Με ποια αφορμή επισκέφθηκε η Παλλαϊκή Επιτροπή Καλαμών το Γερμανικό Φρουραρχείο; Ποιο φαρμακείο χορηγούσε δωρεάν φάρμακα στους άπορους; Σε ποιο κτήριο στεγαζόταν η Γκεστάπο; Από πού παρέλαβαν οι συγγενείς των 149 εκτελεσθέντων τον ρουχισμό τους; Σημείο και ώρα συνάντησης: Σιδηροδρομικός Σταθμός, ώρα 11 π.μ. Την Κυριακή η ομάδα διοργανώνει εκδρομή στην Αρνα Λακωνίας, με αφορμή τη Γιορτή Κάστανου.

Η αναχώρηση θα γίνει από την Καλαμάτα στις 10 π.μ. Για πληροφορίες καλέστε στο 6970347650.