Παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ: “Πολιτική προς όφελος των πολλών και όχι των λίγων”

”Μπορούμε να τα καταφέρουμε για να γλυτώσουμε από αυτή την κυβέρνηση. Να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές και με μία ψήφο”, σημείωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Σπυρόπουλος, σήμερα το απόγευμα σε συνέντευξη Τύπου στην Καλαμάτα, Πνευματικό Κέντρο, στον κοινωνικό πολυχώρο “Ρεγγίνα”.

Ο κ. Σπυρόπουλος κάλεσε τους πολίτες “να στρατευτούν σε αυτόν τον αγώνα, για να εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ μια άλλη πολιτική προς όφελος των πολλών και όχι των λίγων που εξυπηρετούν συμφέροντα”.

Ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του Σωματείου “Διάζωμα” Σταύρος Μπένος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μετά τη ΔΕΘ και την παρουσίαση του προγράμματος από τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη “ο κόσμος μας βλέπει με άλλο μάτι”.

Στη συνέντευξη αυτή με τη συμμετοχή βουλευτών της Πελοποννήσου, κεντρικών και ιστορικών του στελεχών, παρουσιάστηκε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ακολούθησε εκδήλωση για τον ίδιο σκοπό στο ξενοδοχείο “Rex”, με την παρουσία μελών και φίλων του κινήματος.

Αναλυτικά, ο γραμματέας της Κ.Π.Ε του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ανδρ. Σπυρόπουλος είπε ότι “ είναι ιστορική μέρα η σημερινή, λόγω της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα” κι επέκρινε την ελληνική κυβέρνηση, που δεν είχε κανένα ρόλο στις πρωτοβουλίες για να έχει σταματήσει η αιμοτοχυσία πιο νωρίς. Ανέφερε ότι η Ελλάδα υφίσταται διαρκώς ήττες και μίλησε για προκλητική στάση της Τουρκίας που συνεχίζεται, παρά τα “ήρεμα νερά” της κυβέρνησης.

Εκανε λόγο για ραγδαίες εξελίξεις στην Ευρώπη, για αναστάτωση και οικονομικά προβλήματα στη Γαλλία, με αποτέλεσμα τίποτα να μη θεωρείται αυτονόητο.

Για την πατρίδα μας παρατήρησε ότι έχουμε δομικά προβλήματα, στην οικονομία, στην ανταγωνιστικότητα, με περισσότερες εισαγωγές από εξαγωγές κατηγορώντας την κυβέρνηση

ότι “καμία άλλη κυβέρνηση εδώ και 25 χρόνια δεν είχε να διαχειριστεί τόσα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ενωση”.

Ο κ. Σπυρόπουλος μίλησε για την ακρίβεια, για κανένα μέτρο που δεν έχει ληφθεί, για κερδοσκοπία και καρτέλ και την ανυπαρξία ελέγχων, τα υπερκέρδη από τις εταιρείες διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ακόμα ο πρωθυπουργός δεν έχει λάβει μέτρα.

Εκανε λόγο για τη στέγαση, την αύξηση στα ενοίκια, την κατάθεση από το ΠΑΣΟΚ μιας σειράς προτάσεις “για να μειώσουμε τις τιμές και να δώσουμε λύση”, για “μέτρα που ενισχύουν μισθούς και συντάξεις, 13ο και 14ο μισθό, ΕΚΑΣ, κατάργηση προσωπικής διαφοράς, επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων, εθνική συλλογική και κλαδικές συμβάσεις και προτάσεις για το κράτος”.

Επέκρινε την κυβέρνηση ότι “κρύβουν την αλήθεια για τα Τέμπη” και για τη “μεταρρύθμιση” στην υγεία, ενώ “από τους 7 νέους διοικητές στις ΥΠΕ, οι 5 είναι οι ίδιοι «γαλάζιοι»”.

Στάθηκε στο ζήτημα δημογραφικής αναγέννησης, στην κατάθεση από το ΠΑΣΟΚ σχεδίου στήριξης της ελληνικής οικογένειας, σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης και αναφέρθηκε στην

πραγματική οικονομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον πρωτογενή τομέα.

Δήλωσε ότι “το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει πρώτο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ” και σημείωσε: “Το γνώριζε ο πρωθυπουργός και οι στενοί του συνεργάτες, ο Βάρρας. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει τη σφραγίδα της ΝΔ, δεν είναι διαχρονικό. Δεν δέχθηκαν προκαταρκτική επιτροπή για να προστατεύσουν Βορίδη και Αυγενάκη”.

Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ παρατήρησε ότι “για το κοινωνικό κράτος θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να αναζωογονήσουμε το ΕΣΥ”. Μίλησε για “αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας”, είπε “όχι στην εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων κάποιων λίγων κολεγίων”.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι “το μεγάλο όπλο μας είναι το πρόγραμμα με το στελεχιακό μας δυναμικό, για να πετύχουμε το μεγάλο στόχο, που είναι η νίκη”. Κάλεσε τους πολίτες “να πιστέψουν σε αυτό το όραμα, στο πρόγραμμα, όχι με πλειοδοσία υποσχέσεων, αλλά με πράγματα που μπορούν να γίνουν την επόμενη μέρα, κοστολογημένα”.

“ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ”

Ο Σταύρος Μπένος παρατήρησε ότι “δεν έχω φύγει ούτε μια μέρα από αυτή την παράταξη” και για τη μελέτη που έκανε για την πυρόπληκτη Εύβοια, για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε πως “κλήθηκα να ασκήσω το πατριωτικό μου καθήκον”.

Εκτίμησε ότι “περνάει πολλαπλή κρίση η χώρα και κυρίως ηθική” και διευκρίνισε πως “οι πολίτες είναι καχύποπτοι. Την «πληρώνει» το πολιτικό σύστημα και κυρίως το ΠΑΣΟΚ που δεν κρύφτηκε ποτέ κι έκανε θυσία για να σωθεί η χώρα”.

Ο πρώην υπουργός προέτρεψε “να είμαστε σοβαροί, να μας βλέπει και πάλι η κοινωνία ως μελλοντικούς κυβερνήτες”

Μίλησε για τη μεγαλύτερη αγάπη τη μεταρρύθμιση του κράτους, που “είναι η μητέρα των μεταρρυθμίσεων”, για κράτος παραγωγό δημοσίων αγαθών, πολιτικών, ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών, ρυθμιστή της κοινωνίας και της οικονομίας.

Οσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, επικεντρώθηκε στη μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στην αυτοδιοίκηση, στη δημιουργία δομής για τους αγρότες στους δήμους, στην υποστήριξη των δημοσίων υπαλλήλων με μονιμότητα, γιατί υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον και στην υπεράσπιση ορεινόητας και νησιωτικότητας με τις ΟΧΕ.

Για παραγωγικό μοντέλο της χώρας ο κ. Μπένος σημείωσε ότι “θα συνδέσουμε τα μνημεία με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Οι πρώτες πολιτικές θα είναι για το αγροτικό και το δημογραφικό. Ολες οι πολιτικές θα αξιολογούνται με τη βελτίωση του δημογραφικού”.

Τέλος, ότι πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος, όπως παλιά, “να αποκτήσει ταυτότητα κάθε Πασόκος και κανείς δεν μπορεί να μας απειλήσει, ούτε ο Τσίπρας, που δεν ξεχνάμε ότι έκανε προσπάθεια να μας εξαφανίσει”. Μίλησε για φαινόμενο ήθους και αισθητικής και ανέφερε πως ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε τη δική του παράταξη και επιχειρεί να ανελιχθεί με νέα.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από τους βουλευτές Αργολίδας Ανδρέα Πουλά και Λακωνίας Νάγια Γρηγοράκου.

Η Mεσσήνια γραμματέας του Τομέα Τουρισμού Αριστέα Καζάκου παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον τουρισμό, αναφέροντας ότι παρά την αύξηση στις αφίξεις, υπάρχει μείωση σε διανυκτερεύσεις κι έσοδα. Σημείωσε την πρόταση για τη διασύνδεση του αγροτοδιατροφικού τομέα με τον πολιτισμό και τον τουρισμό κι επέκρινε το γεγονός ότι δεν υπάρχει χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό.

Ο τέως βουλευτής Μεσσηνίας Παναγιώτης Αδαμόπουλος επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα των μη προνομιούχων, των πολλών, αυτό που έχει κάνει τις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στην χώρα κι έρχεται για να κάνει αλλαγές.