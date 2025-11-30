ΥΠΕΝ: Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα

Το νομοσχέδιο, σημειώνει το ΥΠΕΝ, θεσπίζει ένα περιβαλλοντικά πρωτοποριακό πλαίσιο κανόνων για την ασφαλή δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Ορίζει, μεταξύ άλλων, τα βασικά ζητήματα για την αδειοδότηση του κλάδου, τους όρους πρόσβασης στις αποθήκες, ενώ προβλέπει και αντισταθμιστικά μέτρα για τις περιοχές όπου θα γίνει η αποθήκευση.

Με αυτό, η Ελλάδα εντάσσεται σε ένα στενό πυρήνα χωρών παγκοσμίως που υλοποιούν τεχνολογίες αιχμής, αποκτώντας διεθνή τεχνογνωσία και αναπτύσσοντας νέες εγχώριες δεξιότητες. Το CCS άνθρακα (Carbon Capture and Storage) αποτελεί μια τεχνολογία που δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) προκειμένου να μην εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Το δεσμεύει από τις βιομηχανικές μονάδες -ειδικά σε αυτές για τις οποίες δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες τεχνολογίες μείωσης των ρύπων-, το μεταφέρει με ασφάλεια και το αποθηκεύει στο υπέδαφος σε φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς. Η τεχνολογία CCS εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Νορβηγία, οι ΗΠΑ, ενώ μεγάλα έργα αναπτύσσονται και σε βιομηχανικά clusters σε Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Δανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία.

Στόχος της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ είναι η συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με έναν σύγχρονο, επιστημονικά τεκμηριωμένο και δοκιμασμένο διεθνώς τρόπο, καθώς και η οριοθέτηση με αυστηρότητα και διαφάνεια της λειτουργίας της αγοράς στον συγκεκριμένο τομέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ