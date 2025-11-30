Τροχαίο στη Λούτσα: Έβγαζαν πράγματα από το αυτοκίνητο και τους θέρισε το όχημα του 29χρονου (βίντεο)

Τραγωδία σημειώθηκε, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στη Λούτσα όταν τρία άτομα παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος.

Στο Νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε τα μεσάνυχτα το φονικό τροχαίο στη Λούτσα, όπου παρασύρθηκαν τρία άτομα με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να χάσει τη ζωή του.

Όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψιν και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο οδηγός είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα κινούμενος επί της Λ. Αρτέμιδος, στην Αρτέμιδα, με κατεύθυνση από Βραυρώνα προς Ραφήνα.

Κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου προς τα δεξιά, προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια προσέκρουσε και στο δεύτερο σταθμευμένο όχημα περιμετρικά του οποίου στέκονταν τέσσερα άτομα που έβγαζαν πράγματα από αυτό.

Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα να παρασυρθεί και να σκοτωθεί ένας 24χρονος και να τραυματιστεί η 22χρονη αδελφή του, η 21χρονη κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του.

Η τρελή πορεία του αυτοκινήτου κατέληξε -μαζί με το θύμα που παρέσυρε ο οδηγός- στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Εκτός του νεαρού που σκοτώθηκε ακαριαία, τραυματίστηκαν ελαφρά, ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα και οι τρεις γυναίκες, που διακομίστηκαν με ασθενοφόρα ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύονται.

Ο νεαρός οδηγός συνελήφθη και έχει ληφθεί δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, με την προανάκριση της Τροχαίας να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το πρώτο άτυπο αλκοτέστ που του έγινε με το σύστημα εκπνοής, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, ωστόσο έχει σημασία τι θα δείξουν οι τοξικολογικές καθώς ο οδηγός είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά και δεν μπορεί να αποκλειστεί τυχόν λήψη ουσιών.

Επίσης, ο συλληφθείς φέρεται να ήταν επιρρεπής και το 2020 να είχε προκαλέσει και πάλι σοβαρό τροχαίο ατύχημα με πρόκληση σοβαρών τραυματισμών. Ο οδηγός, επειδή έχει τραυματιστεί ελαφρά, αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.

Πηγή: news247.gr