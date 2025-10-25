Χαρίτσης: “Το τρένο στην Πελοπόννησο δεν μπορεί να είναι πολυτέλεια”

“Ασφαλώς είναι προτεραιότητα η ασφάλεια στις λειτουργούσες σιδηροδρομικές γραμμές, αλλά το τραίνο στην Πελοπόννησο δεν μπορεί να είναι πολυτέλεια”, τονίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, για την κατάργηση της σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και τη δημιουργία ποδηλατόδρομου.

Ειδικότερα, χθες στη Βουλή, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης απάντησε στην σχετική επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της ΝΕΑΡ ότι η κυβέρνηση θεωρεί “πολυτέλεια” τον σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο και ίσως το θέμα “κάποια στιγμή στο μέλλον”.

Ο Αλ. Χαρίτσης μετέφερε τις έντονες αντιδράσεις των πολιτών της Μεσσηνίας, της Αρκαδίας και της Κορινθίας στο ενδεχόμενο η υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή να γίνει ποδηλατόδρομος, καθώς το ΤΕΕ για λογαριασμό του -αναρμόδιου - υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο προκήρυξε δύο σχετικές μελέτες κόστους 4,5 εκ. ευρώ.

“Όταν διάβασα στα τοπικά μέσα της πατρίδας μου της Μεσσηνίας την είδηση, θεώρησα ότι δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο και ότι κάποιος μας κάνει πλάκα…”, είπε και σημείωσε: “Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάποιος στην κυβέρνηση σκέφτηκε πως η σιδηροδρομική γραμμή που σήμερα βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας και που οι πολίτες της Πελοποννήσου περιμένουν πως και πως πότε θα ξαναλειτουργήσει, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών”.

Ο Αλ. Χαρίτσης επισημαίνοντας ότι δεν έχει υπάρξει καμία διαβούλευση, αναφέρθηκε και στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας στις 7 Οκτωβρίου, στην οποία γίνεται λόγος για εν κρυπτώ σχεδιασμούς και παντελή απουσία ενημέρωσης και στο οποίο τονίζεται η ανάγκη να ενταχθεί η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στις προτεραιότητες για την κλιματική ουδετερότητα της πόλης της Καλαμάτας ως το 2030.

Ο απαντών υπουργός αποστασιοποιήθηκε από τις δυο μελέτες, για τις οποίες, όπως είπε, δεν έχει δώσει την έγκρισή του, και αναγκάστηκε να δεσμευθεί ότι θα διαβουλευτεί με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πριν από οποιαδήποτε απόφαση για τον σιδηρόδρομο στην Πελοπόννησο, προβάλλοντας επιφυλάξεις για το μέλλον του σιδηρόδρομου στην Πελοπόννησο, επειδή στην υπάρχουσα γραμμή μικρού πλάτους δεν μπορούν να αναπτυχθούν μεγάλες ταχύτητες.

Ο Αλ. Χαρίτσης ζήτησε την ακύρωση των δυο διαγωνισμών μελετών που οδηγούν σε κατάργηση της σιδηροδρομικής γραμμής - καταγγέλλοντας επίσης κατασπατάληση δημόσιων πόρων - καθώς και την έναρξη διαλόγου, ο οποίος όπως τόνισε επείγει, θυμίζοντας ότι σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών έως το 2027 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η οικονομοτεχνική μελέτη.

“Χρειάζεται ένα σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο θα εξυπηρετεί την σύνδεση των πόλεων της Πελοποννήσου με επιβατική και εμπορική χρήση και μάλιστα σε μία εποχή στην οποία σε όλη την Ευρώπη αναγνωρίζεται ότι ο σιδηρόδρομος είναι το μεταφορικό μέσο του μέλλοντος και με όρους περιβαλλοντικούς και με όρους οικονομικούς και με όρους κοινωνικούς”, κατέληξε ο Αλ. Χαρίτσης.