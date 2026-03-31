Ο ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας για την επένδυση στο δυτικό παραλιακό μέτωπο

Τον προβληματισμό και την ανησυχία της για “το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών για ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στην παραλία”, με αφορμή την σχεδιαζόμενη επένδυση στο δυτικό παραλιακό μέτωπο Καλαμάτας και την αδιάφορη στάση της δημοτικής αρχής Μεσσήνης σε παρόμοιο ζήτημα στη Δημοτική Ενότητα Πεταλιδίου, εκφράζει η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους δημάρχους να τοποθετηθούν με σαφήνεια και να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, τονίζοντας ότι “η πρόσβαση στα δημόσια αγαθά δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα”.

Αναλυτικά, η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μεσσηνίας αναφέρει:

“Με αφορμή τη νέα τουριστική «Στρατηγική επένδυση» που σχεδιάζεται στο παραλιακό μέτωπο της δυτικής Καλαμάτας, επανέρχονται με έντονο τρόπο στο προσκήνιο τα κρίσιμα ζητήματα: -με ποιους ακριβώς όρους προβλέπεται να γίνει η «παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας» στον επενδυτικό φορέα; -κατά πόσο διασφαλίζεται στην πράξη το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών για ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας; -η τοπική κοινωνία και οι πολίτες έχουν λόγο στη διαμόρφωση αυτής της μεγάλης σε έκταση και καίριας περιβαλλοντικής σημασίας περιοχής της πόλης τους; - η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η δημοτική αρχή ειδικότερα, θα παίξουν ενεργό ρόλο, ως οφείλουν, υπέρ του δημοσίου συμφέροντος;

Οι ανησυχίες που εκφράζονται δεν είναι αβάσιμες. Αντιθέτως, εδράζονται σε πραγματικά δεδομένα και εμπειρίες από αντίστοιχες περιπτώσεις, όπου η έλλειψη ξεκάθαρης θεσμικής θέσης της δημοτικής αρχής του Δήμου Μεσσήνης σε ένα απολύτως συναφές ζήτημα, αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης ή ακόμη και περιορισμού της πρόσβασης των πολιτών σε δημόσια αγαθά.

Έτσι, δεν μπορεί να αγνοηθεί η στάση που τηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα από τη δημοτική αρχή Μεσσήνης, που αφορά στην πρόσβαση στην παραλία της περιοχής «Κουρτόραχη» της Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου, μετά την ανάπτυξη τουριστικής επιχείρησης στην περιοχή. Αντί να υπάρξει μια σαφής και δεσμευτική απόφαση για τη θεσμική κατοχύρωση της δυνατότητας πρόσβασης των πολιτών στις ιδιοκτησίες τους αλλά και στη θάλασσα ως δημόσιο αγαθό, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη παραχωρηθεί από την εταιρεία τμήμα δρόμου και παρά τις διαμαρτυρίες των πολιτών, η δημοτική αρχή του Δήμου Μεσσήνης δεν προχώρησε σε καμία απολύτως ενέργεια κατοχύρωσης, επιδεικνύοντας μια ανεξήγητη (;) εθελοδουλεία.

Το προηγούμενο αυτό, έρχεται σήμερα να ενισχύσει τις ανησυχίες που διατυπώνονται για τη νέα επένδυση στο Δυτικό Παραλιακό Μέτωπο της Καλαμάτας για το τι συνέπειες μπορεί να υπάρξουν όταν μια ολόκληρη περιοχή της πόλης σχεδιάζεται από ιδιωτικά συμφέροντα με απόντες τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τους πολίτες αυτής της πόλης και τη δημοτική αρχή να «πετάει χαρταετό».

Καλούνται λοιπόν, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι αρμόδιοι δήμαρχοι να τοποθετηθούν με σαφήνεια και να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο άλλωστε έχουν εκλεγεί για να υπηρετούν.

Γιατί η πρόσβαση στα δημόσια αγαθά δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα”.