Συνθήματα κατά ΝΔ και Αδωνι Γεωργιάδη στα γραφεία του κόμματος στην Καλαμάτα

Επίθεση με αναγραφή υβριστικών συνθημάτων κατά της Νέας Δημοκρατίας και του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη σημειώθηκε στα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης του κόμματος στη οδό Κολοκοτρώνη στην Καλαμάτα, με τα συνθήματα να φέρουν την υπογραφή «Ρουβίκωνας».

Από την πλευρά της η ΔΕΕΠ Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας εξέδωσε την ακόλουθη καταδικαστική ανακοίνωση:



"Καταδικάζουμε την επίθεση και τους βανδαλισμούς στα γραφεία μας, της Τοπικής Οργάνωσης ΝΔ Καλαμάτας. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η βία και ο εκφοβισμός δεν γίνονται ανεκτά. Οι αρμόδιες αρχές θα πράξουν το καθήκον τους για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Η Δημοκρατία επιβάλλει κανόνες και τους τηρούμε όλοι".