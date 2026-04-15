Ομιλία Κουτσούμπα το Σάββατο στο Ναύπλιο

Οπως αναφέρεται, σκοπός της εκδήλωσης είναι να τιμηθούν “οι χιλιάδες κομμουνιστές που ήταν φυλακισμένοι στην Ακροναυπλία και ορισμένοι εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μάη 1944 από τους Γερμανούς - ναζί κατακτητές. Η εκδήλωση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αφηγήσεις και τραγούδια, έκθεση με υλικά από την Ακροναυπλία και ξενάγηση στον χώρο”.

Για την εκδήλωση οι Κομματικές Οργανώσεις Πελοποννήσου του ΚΚΕ προγραμματίζουν μετακίνηση με λεωφορεία που θα αναχωρήσουν από τη Μεσσηνία: Καλαμάτα, 11 π.μ. (Μέγαρο Χορού). Καλαμάτα 3 μ.μ. (πλατεία Όθωνος). Θουρία 3.20 μ.μ. Χανδρινού 2 μ.μ. Μεσσήνη 2.30 μ.μ. (σταθμός ΟΣΕ). Γαργαλιάνοι 2.30 μ.μ. (Δημαρχείο). Φιλιατρά 2.50 μ.μ. (σινεμά). Κυπαρισσία 3.15 μ.μ. (σταθμός ΟΣΕ). Διασταύρωση Οιχαλίας 3.50 μ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 6983601712 και 6988909449.

Στην ανακοίνωση της Οργάνωση Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ με τίτλο “Όρθιοι, Αλύγιστοι, Κομμουνιστές! - Ακροναυπλία - Χαϊδάρι – Καισαριανή”, αναφέρεται:

“Η εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή από τους ναζί κατακτητές είναι από τις πιο τρανές αποδείξεις του ότι το ΚΚΕ στάθηκε ο κύριος αιμοδότης του απελευθερωτικού αγώνα, με χιλιάδες μέλη και οπαδούς του κόμματος να δίνουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και εκατοντάδες στελέχη του.

Πραγματοποιήθηκε την Πρωτομαγιά του 1944, σε αντίποινα για την προσβολή, από τμήμα του ΕΛΑΣ Πελοποννήσου, γερμανικής φάλαγγας με επικεφαλής Γερμανό στρατηγό, στους Μολάους Λακωνίας. Οι εκτελεσθέντες κομμουνιστές κρατούνταν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Προηγουμένως η πλειοψηφία τους ήταν κρατούμενοι της Ακροναυπλίας (και της Ανάφης).

Η Ακροναυπλία που ήταν ενετικό φρούριο, μετατράπηκε στις 16 Φλεβάρη του 1937 από τη δικτατορία του Μεταξά σε φυλακή με σκοπό να συγκεντρώσει εκεί τα στελέχη του ΚΚΕ, να απομονώσει τους χιλιάδες εξόριστους από τους αγωνιστές ηγέτες και έτσι, χωρισμένους, να χτυπήσει όλους τους εξόριστους και φυλακισμένους με την πείνα και την τρομοκρατία, ώστε να τους αναγκάσει -όπως πίστευε- να υπογράψουν «δηλώσεις μετανοίας», αποκήρυξης του ΚΚΕ και των ιδανικών τους, χωρίς να τα καταφέρει. Το ίδιο έγινε και σε άλλους τόπους φυλακής και εξορίας.

Με την κατάληψη της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από τον φασιστικό άξονα, η κυβέρνηση Τσουδερού παρέδωσε τους 636 δεσμώτες της Ακροναυπλίας στις δυνάμεις κατοχής, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να εκτελεστούν στη συνέχεια.

Οι «200» καθώς και οι άλλοι φυλακισμένοι στην Ακροναυπλία ήταν αγωνιστές δοκιμασμένοι στις σκληρές ταξικές μάχες με το κράτος, την εργοδοσία, τον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Γνώρισαν διώξεις απ’ όλες τις αστικές κυβερνήσεις, όχι μόνο τις δικτατορικές αλλά και τις κοινοβουλευτικές, όχι μόνο τις βασιλικές αλλά και τις φιλελεύθερες (π.χ. το αντικομμουνιστικό «ιδιώνυμο» θεσπίστηκε από τον Ελ. Βενιζέλο). Ήταν πρωτοπόροι εργάτες, αγρότες, διανοούμενοι που είχαν ζήσει στο πετσί τους την εκμετάλλευση. Είχαν γαλουχηθεί στις μεγάλες ταξικές αναμετρήσεις του Μεσοπολέμου. Τότε που και το ΚΚΕ σφυρηλατήθηκε ως κόμμα της επαναστατικής πρωτοπορίας.

Από αυτήν την ιστορία, την ιστορία του λαού μας, παίρνουμε δύναμη για το σήμερα και το αύριο, διδασκόμαστε από την πείρα και τα συμπεράσματα, αποκτούμε σταθερό κριτήριο και εφοδιαζόμαστε για να δρούμε πρωτοπόρα, σε οποιεσδήποτε συνθήκες, «σε ανέμους και θύελλες».

Το ΚΚΕ απευθύνει στην εργατική τάξη, σε όλο τον λαό και τη νεολαία, ένα πλατύ κάλεσμα αγωνιστικής εγρήγορσης και δράσης. Να σημάνει παντού συναγερμός. Για να εκφραστεί και να δυναμώσει η εναντίωση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας σε

αυτόν.

Για να μη γίνει η χώρα μας στόχος αντιποίνων. Για να μην πληρώσει ο λαός και τα παιδιά του τις συνέπειες του πολέμου. Το «εθνικό συμφέρον», που επικαλείται η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της για να δικαιολογήσει τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, είναι ψευδεπίγραφο. Δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό εργατικό-λαϊκό συμφέρον και την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά σχετίζεται με την συμμετοχή του ελληνικού κεφαλαίου στη

«μοιρασιά» και τη «λεία» του πολέμου. Καμία θυσία για τα κέρδη των καπιταλιστών και των συμμάχων τους, καμία θυσία για το ξαναμοίρασμα του κόσμου, που «γράφεται» πάντα με το αίμα των λαών.

Η ανησυχία και ο φόβος για το τι μπορεί να φέρει ο πόλεμος και η εμπλοκή της χώρας σε αυτόν, που δικαιολογημένα νιώθει σήμερα κάθε άνθρωπος, δεν μπορεί να μετατρέπεται σε στάση αναμονής. Ο σημερινός διεθνής αρνητικός συσχετισμός δεν είναι ακίνητος, στατικός.

Τα αδιέξοδα του καπιταλιστικού συστήματος δυναμώνουν και ο πόλεμος φέρνει καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων. Είναι μια χαρακτηριστική εκδήλωση της σήψης του, των ιστορικά ξεπερασμένων ορίων του.

Ο λαός, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, να σηκώσει τη σημαία της αντεπίθεσης, της μαχητικής υπεράσπισης των συμφερόντων του και να βάλει πλώρη για έναν αγώνα μέχρι τέλους, μέχρι την οριστική απαλλαγή από το σύστημα της φτώχειας, των πολέμων και της εκμετάλλευσης.

Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», σε ένα σύστημα που σαπίζει, ο λαός έχει τη δύναμη να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων με το ΚΚΕ μπροστά”.