Πελοπόννησος: Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για τις ζημιές από τον παγετό

Αναφέρουν ότι “ο παγετός που έπληξε περιοχές της Πελοποννήσου μεταξύ 2 και 4 Μαΐου προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε σειρά καλλιεργειών στην Κορινθία, την Αρκαδία, την Αργολίδα και τη Μεσσηνία. Οι ζημιές αφορούν καλλιέργειες αμπελώνων, μηλοειδών, κερασιών, καρυδιάς, κηπευτικών, αμυγδαλιών, αχλαδιών, ροδακινιών, βυσσινιών, σταφίδας κ.ά.” και παρατηρούν: “Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, η καταστροφή του φυτικού κεφαλαίου είναι ολοκληρωτική. Αρκετοί παραγωγοί των περιοχών αυτών, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είδαν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται - ως αποτέλεσμα της πολιτικής που υφαρπάζει τον μόχθο τους (υψηλό κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές πώλησης προϊόντων, περικοπή επιδοτήσεων και επιπτώσεις από την ΚΑΠ της ΕΕ) - δέχονται τώρα τη χαριστική βολή. Με τις ζημιές από τον παγετό μένουν χωρίς παραγωγή και χωρίς έσοδα, όντας ουσιαστικά χρεωμένοι, δεδομένου ότι έχουν ήδη επωμιστεί το βαρύ καλλιεργητικό κόστος. Πολλοί εξ αυτών βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοκληρωτική καταστροφή, καθώς οι ζημιές δεν περιορίζονται μόνο στην τρέχουσα παραγωγή, αλλά επεκτείνονται και στο ίδιο το φυτικό κεφάλαιο”.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν τον υπουργό “τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση, ώστε: Να πραγματοποιηθεί άμεση, πλήρης και αντικειμενική καταγραφή όλων των ζημιών από τα συνεργεία του ΕΛΓΑ, ώστε να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής χωρίς καθυστερήσεις. Να αποζημιωθούν στο 100% όλες οι ζημιές, τόσο στην παραγωγή όσο και στο φυτικό κεφάλαιο, χωρίς τους περιορισμούς - «αστερίσκους» που θέτει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Να θεσπιστεί αναστολή υποχρεώσεων και γενναία διαγραφή χρεών για τους πληγέντες. Να διασφαλιστεί το ακατάσχετο των αποζημιώσεων και των ενισχύσεων, ώστε να μην παρακρατηθούν για παλαιότερες οφειλές. Να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των αγροτών και η άμεση καταβολή των οφειλόμενων επιδοτήσεων”.