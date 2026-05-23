Επίσκεψη κλιμακίου του ΚΚΕ στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας: “Σε τραγική κατάσταση το δημόσιο σύστημα υγείας”

“Σε τραγική κατάσταση έχει οδηγηθεί το δημόσιο σύστημα υγείας και στην Κυπαρισσία”, σημειώνει το ΚΚΕ, κλιμάκιο του οποίου επισκέφθηκε τη διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Δημητρούλα Καλομοίρη. Καλούν επίσης την κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας να προχωρήσουν σε πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και σε όλες τις δομές Υγείας της περιοχής.

Αναλυτικά σε ανακοίνωση του ΚΚΕ σχετικά με την επίσκεψη τονίζεται:

«Κλιμάκιο του ΚΚΕ, με επικεφαλής την Κατερίνα Τσιγκάνου, δημοτική σύμβουλος με την Λαϊκή Συσπείρωση, συναντήθηκε με την διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, την Τετάρτη 20 Μάη, όπου ενημερώθηκε για τα ζητήματα λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Από την συζήτηση, διαπιστώσαμε για μία ακόμα φορά, την τραγική κατάσταση στην οποία έχει οδηγηθεί το δημόσιο σύστημα Υγείας και στην Κυπαρισσία.

Τα παραδείγματα είναι αποκαλυπτικά:

Από το 2012 έως σήμερα, έχουν δρομολογηθεί από όλες τις Κυβερνήσεις οι παρακάτω αλλαγές υποβάθμισης και υποστελέχωσης του Νοσοκομείου.

Τροποποίηση του οργανισμού από 42 θέσεις ιατρικού προσωπικού σε 28.

Κατάργηση των τμημάτων, καρδιολογικού, ουρολογικού και ορθοπεδικού.

Συχνές μετακινήσεις ιατρικού προσωπικού από το Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Μειώσεις προϋπολογισμών από το 2012 έως σήμερα. Από 8 εκατομμύρια το 2012 σε 3 εκατομμύρια σήμερα. Οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί συντάσσονταν και συντάσσονται από τα Νοσοκομεία σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις του Υπουργείου και της 6ης ΥΠΕ.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το Νοσοκομείο λειτουργεί με τις φιλότιμες προσπάθειες του λιγοστού Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού. Οι εφημερίες είναι εξαντλητικές και για να καλυφθούν καλούνται για εφημερία από τα Περιφερειακά Ιατρεία.

Καλούμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε:

Πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση στο Νοσοκομειο Κυπαρισσίας και σε όλες τις δομές Υγείας της περιοχής.

Το Υπουργείο Υγείας να εγκρίνει τον νέο οργανισμό, πού έχει συντάξει η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, έχει εγκριθεί από την 6η ΥΠΕ και είναι σε θετική κατεύθυνση. Ταυτόχρονα να εξοπλιστεί πλήρως με όλο τον εξοπλισμό και τις υλικοτεχνικές υποδομές που απαιτούνται.

Άμεσες, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων

Αυξήσεις στους μισθούς σε όλους τους υγειονομικούς. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Ένταξη στα βαρέα. Ουσιαστικά μέτρα για την Υγεία και Ασφάλεια.

Να μπορέσει το Νοσοκομείο να λειτουργήσει αυτοτελώς σαν Νοσοκομειακή μονάδα που θα καλύπτει τις υγειονομικές ανάγκες της περιοχής»