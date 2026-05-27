Ο Νίκος Φαραντούρης σε Αεροδρόμιο και Νοσοκομείο Καλαμάτας

Τη Μεσσηνία επισκέφθηκε τη Δευτέρα ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης, όπου σε συνεργασία με τη Ν.Ε. Μεσηνίας του κόμματος, ενημερώθηκε για όλα τα μεγάλα θέματα του νομού.

Ειδικότερα, ο κ. Φαραντούρης πραγματοποίησε επίσκεψη στο αεροδρόμιο Καλαμάτας “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος” και στο Νοσοκομείο της πόλης.

Αναλυτικά, το μεσημέρι της Δευτέρας, η αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ αποτελούμενη από μέλη της Ν.Ε., το μέλος ΚΠΕ Αντώνη Τσώνη και τον Μενέλαο Γερονικολό, αναπληρωτή τομεάρχη Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας επισκέφθηκε το αεροδρόμιο Καλαμάτας. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ενημερώθηκε από τη διοίκηση του αεροδρομίου και διαπίστωσε από κοντά τα προβλήματα στη λειτουργία του και μάλιστα σε μία περίοδο αυξημένων αναγκών λόγω καλοκαιριού.

Σε δηλώσεις του από το Aεροδρόμιο τόνισε: “Ο αερολιμένας Καλαμάτας με 300.000 επιβάτες τον χρόνο και πάνω από 100 ώρες λειτουργίας την εβδομάδα, δυστυχώς, διαθέτει 1 η 2 αερολιμενικούς αντί τουλάχιστον 5 που απαιτούν οι συνθήκες, 1 ηλεκτρολόγο και κανέναν ψυκτικό. Τίθενται σοβαρά θέματα ασφάλειας αλλά και αξιοπρεπούς παροχής υπηρεσιών, σε μία υποδομή που εξυπηρετεί τουριστικά και οικονομικά ολόκληρη την Πελοπόννησο. Καλώ την ΥΠΑ και την κυβέρνηση να σταματήσουν να αδιαφορούν, περιμένοντας τον ιδιώτη, μετά από μια μακρά περίοδο ύποπτης υποβάθμισης μιας κρίσιμης υποδομής για τον τόπο μας. Το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή επεσήμανε τις δυσλειτουργίες και τα σοβαρά ζητήματα ασφαλείας που προκύπτουν με αίσθημα ευθύνης και προτάσεις για την επίλυσή τους».

Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ μετέβη στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου συνομίλησαν με το ιατρικό προσωπικό και ασθενείς.

“Αγαπάμε τον τόπο μας, στηρίζουμε το ΠΑΣΟΚ για πρόοδο, προκοπή και ευκαιρίες για τους νέους”, τόνισαν σε κοινές δηλώσεις τους ο Γραμματέας Ν.Ε του ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας Γιάννης Νικολακόπουλος και ο ευρωβουλευτής του κόμματος Νικόλας Φαραντούρης, σημειώνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή της Αθήνας στην καθημερινότητα του πολίτη και τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Νομός Μεσσηνίας και η Πελοπόννησος σε τομείς, όπως η παιδεία, η υγεία, οι υποδομές και η ακρίβεια. “Η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ είναι μονόδρομος για μια σοβαρή και αξιόπιστη διακυβέρνηση του τόπου για την περιφέρεια πρωταγωνιστή”.