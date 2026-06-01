Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για αποζημιώσεις αγροτών

“Οι αγρότες της Πελοποννήσου βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη οικονομική ασφυξία”, παρατηρούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου, Νίκος Καραθανασόπουλος, Νίκος Παπαναστάσης και Χρήστος Τσοκάνης και προσθέτουν: “Τώρα, τους έχει πλήξει επιπλέον ο παγετός του Μαΐου του 2026, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή στην παραγωγή τους, την ίδια στιγμή που παραμένουν σε εκκρεμότητα οι αποζημιώσεις από προηγούμενα καταστροφικά φαινόμενα, για τα οποία δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί”.

Ενδεικτικά αναφέρουν: “Τις καταστροφές από τις κακοκαιρίες ‘Adel’ και ‘Byron’ το φθινόπωρο του 2025, που προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και στην πρωτογενή παραγωγή της Λακωνίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ζημιές στον Πλάτανο της Ανατολικής Μάνης. Τη σφοδρή χαλαζόπτωση τον Νοέμβριο του 2025 σε Αργολίδα και Κορινθία, καθώς και την αντίστοιχη καταστροφή στην Ερμιονίδα, που έπληξαν καίρια τις καλλιέργειες. Τις ζημιές από χαλάζι στη Μεσσηνία τον Δεκέμβριο του 2025 και τις σοβαρές επιπτώσεις του ισχυρού παγετού του Μαρτίου του 2025 σε όλη την περιφέρεια”.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ σημειώνουν πως “παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση των εκτιμήσεων για τις ζημιές στην παραγωγή τους, η καταβολή των αποζημιώσεων καθυστερεί, αφήνοντας τους παραγωγούς χωρίς εισόδημα για την επιβίωσή τους. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από την ακρίβεια και την εκτίναξη του κόστους παραγωγής, συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής που ακολουθείται, αλλά και της εμπλοκής της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, επιλογές της κυβέρνησης που επιβαρύνουν τα λαϊκά νοικοκυριά και τον πρωτογενή τομέα. Την ίδια στιγμή, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ αποδεικνύεται εχθρικός προς τους αγρότες, καθώς δεν καλύπτει το 100% της πραγματικής ζημιάς, ούτε το σύνολο των αιτιών που την προκαλούν, μετατρέποντας τις αποζημιώσεις σε «βοήθημα» που δεν επαρκεί ούτε για την στοιχειώδη κάλυψη των αναγκών”.

Τέλος, ρωτούν τον αρμόδιο υπουργό: “Πότε θα προχωρήσει η κυβέρνηση στην άμεση καταβολή του 100% των αποζημιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς της Πελοποννήσου, τόσο για τις πρόσφατες καταστροφές από τον παγετό του Μαΐου 2026 όσο και για τις εκκρεμείς αποζημιώσεις προηγούμενων περιόδων; Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για να μειωθεί άμεσα το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, το οποίο έχει εκτοξευθεί λόγω της ακρίβειας και της πολεμικής εμπλοκής που στηρίζει η κυβέρνηση; Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να εξασφαλίζεται η αποζημίωση στο 100% της πραγματικής ζημιάς στην παραγωγή και το αγροτικό κεφάλαιο, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους;”.