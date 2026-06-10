Νέα Αριστερά: Ζητεί άμεση επαναλειτουργία σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι “με αφορμή την πρόσφατη εκδήλωση της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας για την επιστροφή του τρένου στη Μεσσηνία, η Νέα Αριστερά ξεκαθαρίζει τη θέση της ενάντια στη συστηματική απαξίωση και το ουσιαστικό κλείσιμο του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου. Εκφράζει την αντίθεσή της στην κυβερνητική πολιτική που εγκατέλειψε μια έτοιμη και βαριά ανακαινισμένη υποδομή, λίγο πριν ανασταλεί παράλογα η λειτουργία της το 2011. Το κόμμα μας ζητά την άμεση αναβάθμιση και επαναλειτουργία του μετρικού δικτύου στη Μεσσηνία με προαστιακό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας το τρένο ως ένα σύγχρονο, οικονομικό και οικολογικό μέσο μεταφοράς που δικαιούνται οι τοπικές κοινωνίες”.

Το Γραφείο Τύπου της Νέας Αριστεράς Μεσσηνίας παρατηρεί, μεταξύ άλλων, πως “στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε αναγκαία την άμεση επαναλειτουργία των γραμμών Καλαμάτα – Διαβολίτσι και Καλαμάτα – Μεσσήνη για την καθημερινή εξυπηρέτηση των κατοίκων με περιφερειακά κέντρα διοίκησης, εκπαίδευσης και υγείας (αεροδρόμιο, πανεπιστήμιο, νοσοκομείο, διοικητήριο, λιμάνι). Το αίτημα αυτό συνδέεται άμεσα με το ξεκάθαρο πολιτικό μας αίτημα για την πλήρη επιστροφή των σιδηροδρομικών δικτύων και του μεταφορικού έργου υπό δημόσιο έλεγχο, καθώς η ιδιωτικοποίηση απέτυχε και στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι οι σημαντικές υποδομές δεν μπορούν να αφήνονται στο έλεος του ιδιωτικού κέρδους. Παράλληλα, η επαναλειτουργία του τρένου θα βελτιώσει δραστικά την ενδοπεριφερειακή λειτουργία και τη διασύνδεση συνολικά της Μεσσηνίας, δεδομένου ότι η Καλαμάτα γεωγραφικά δεν βρίσκεται σε κεντροβαρικό σημείο αλλά στην «άκρη» του νομού. Επιπλέον, θα αποτελέσει συμβολή για μια κλιματικά ουδέτερη Καλαμάτα, δίνοντας στην ευρύτερη περιοχή το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μαζικής μεταφοράς”.

Τέλος, δηλώνει ότι “η Νέα Αριστερά δεσμεύεται να στηρίξει με όλες της τις δυνάμεις κάθε κινητοποίηση πολιτών, φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης για να επιστρέψει το τρένο στις ράγες της Πελοποννήσου, κάτω από δημόσια διαχείριση, με γνώμονα την ασφάλεια, τη βελτίωση των υποδομών και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών”.