Το ΚΚΕ για την τουριστική επένδυση στη Δυτική Παραλία

“Η σχεδιαζόμενη τουριστική επένδυση, εταιρείας ισραηλινών συμφερόντων, στην Δυτική Παραλία Καλαμάτας, αποτελεί μια ακόμη καπιταλιστική επένδυση, με αποκλειστικό σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας του επιχειρηματικού ομίλου”, αναφέρει η Τ.Ε. Μεσσηνίας του ΚΚΕ.

Παρατηρεί πως “αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολυτελούς τουριστικού παραθεριστικού χωριού σε παραθαλάσσια έκταση περίπου 206 στρεμμάτων, με συνολικό προϋπολογισμό 136,5 εκ. ευρώ. Προβλέπει ξενοδοχείο 5 αστέρων με 140 δωμάτια, 248 πολυτελείς κατοικίες, εγκαταστάσεις εστίασης, καθώς και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. Η επένδυση επιδιώκει να ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις με διαδικασίες fast track και περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο, αποκλειστική χρήση τμήματος του αιγιαλού και συνοδά έργα υποδομής.

Δεν αποτελεί τη μοναδική επένδυση αυτού του τύπου στη Μεσσηνία. Ήδη στην Πύλο λειτουργούν αντίστοιχες, ενώ η τρίτη φάση μεγάλης τουριστικής μονάδας, πρόκειται να αναπτυχθεί λίγα μόλις χιλιόμετρα δυτικότερα της συγκεκριμένης επένδυσης, στην περιοχή Ριζόμυλου - Βελίκας, σε έκταση μεγαλύτερη των 2.000 στρεμμάτων.

Η ανάπτυξη αυτή, προωθήθηκε απ’ όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Όλοι μαζί έχουν διαμορφώσει ένα θελκτικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο εξασφαλίζει: Χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, fast track διαδικασίες, αλλαγή χρήσεων γης και ευνοϊκούς περιβαλλοντικούς νόμους, φθηνή γη για επενδυτική αξιοποίηση, φθηνή εργατική δύναμη κ.α. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και οι δήμοι της Μεσσηνίας έχουν μετατραπεί σε μηχανισμούς στήριξης της τουριστικής επιχειρηματικότητας, διαθέτοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τα χρήματα που προέρχονται από τα τέλη και τη φορολογία του λαού”.

Ακόμα, η Τ.Ε. του ΚΚΕ υποστηρίζει ότι “την ίδια ώρα που στη Μεσσηνία «βρέχει» δισεκατομμύρια για το κεφάλαιο, ο λαός παραμένει απροστάτευτος. Τα σχολεία στερούνται ολοκληρωμένης αντισεισμικής θωράκισης, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, τα νοσοκομεία υποβαθμίζονται, ενώ απουσιάζουν σύγχρονα έργα ύδρευσης και άρδευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας κ.α. Παράλληλα, η αγροτική και η επαρχιακή οδοποιία παραμένουν σε κακή κατάσταση”. Και προσθέτει: “Οι τζίροι-ρεκόρ του τουρισμού, που το 2025 ξεπέρασαν τα 11,4 δισ. ευρώ, στηρίζονται στην ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και επιβεβαιώνουν ότι η καπιταλιστική τουριστική ανάπτυξη δημιουργεί ολοένα και μεγαλύτερα αδιέξοδα για τη ζωή των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και του λαού συνολικά”.

Καταλήγοντας, η Τ.Ε. του ΚΚΕ αναφέρει: Ο λαός της Μεσσηνίας δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτού του τύπου ανάπτυξη. Θα πρέπει να διεκδικήσει όρους δουλειάς, σύγχρονα έργα και υποδομές ώστε να ικανοποιούνται οι δικές του ανάγκες για: Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο – 5νθήμερο – 35ωρο. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Μέτρα για ουσιαστική προστασίας στην Υγεία και στην Ασφάλεια των εργαζομένων. Αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των 2 Νοσοκομείων του νομού. Έργα αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας. Κάλυψη των αναγκών για την εργατική - λαϊκή στέγη. Προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς και τα «κοράκια» των τραπεζών και των funds. Αναβάθμιση των υποδομών σε ύδρευση και άρδευση, στην αγροτική οδοποιία. Καμία εμπορευματοποίηση παραλιών και δημόσιων χώρων, ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος”.