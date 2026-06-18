"Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο": Στην Καλαμάτα ο Κασσελάκης για τα εγκαίνια των γραφείων

Στην Καλαμάτα θα βρεθεί το Σάββατο ο πρόεδρος των "Δημοκρατών - Προοδευτικό Κέντρο" Στέφανος Κασσελάκης για να εγκαινιάσει τα νέα γραφεία του κόμματος στην Καλαμάτα.

Η οργάνωση του κόμματος στην Καλαμάτα μεταξύ άλλων αναφέρει:

"Η δημιουργία του νέου γραφείου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ στη Μεσσηνία και τη διαμόρφωση ενός ανοιχτού χώρου πολιτικού διαλόγου, συμμετοχής, δημιουργικής σκέψης και δράσης για όλους τους πολίτες.

Το νέο γραφείο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για κάθε πολίτη που επιθυμεί να συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο και στη διαμόρφωση προτάσεων για το μέλλον της Μεσσηνίας και της χώρας.

Καλούμε όλους τους πολίτες να παρευρεθούν στα εγκαίνια, να γνωριστούμε από κοντά, να ανταλλάξουμε απόψεις και να χαράξουμε μαζί μια πορεία δημιουργίας, προόδου και συμμετοχής.

Νέος χώρος–Ίδιες αξίες–Μαζί μπροστά".

Το νέο γραφείο βρίσκεται στη οδό Φαρών 139 και τα εγκαίνια θα λάβουν χώρα το Σάββατο στις 7 μ.μ.